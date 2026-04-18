Juan Carlos I: “Con el Gobierno actual, las cosas no deben ser fáciles para mi hijo”

Juan Carlos I ha concedido una nueva entrevista al diario conservador francés Le Figaro donde vuelve a criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez: “Con el Gobierno actual, las cosas no deben ser fáciles para mi hijo”. En la entrevista, lamenta que el actual Monarca no tenga la presencia institucional que él disfrutó al frente de la Corona: “Durante casi 40 años, todas las semanas tenía una reunión con el presidente del Gobierno; ahora estos encuentros son menos frecuentes. En mi época, el ministro de Exteriores también debía acompañar siempre al Rey en sus viajes al extranjero”. Y añade, en un velado reproche a su hijo: “Leonor debería tener más protagonismo”.

El emérito se lamenta de que, pese a que ya no es rey, tiene que tener cuidado con lo que dice y “medir cada palabra”. Sin embargo, tanto en su libro Reconciliación, que salió a la venta primero en Francia el año pasado, como en sus últimas apariciones públicas, ha lanzado múltiples reproches al Gobierno y a su propio hijo, Felipe VI. En sus memorias, el exjefe del Estado acusa al Ejecutivo de Sánchez de “alegrarse” de los “ataques” que recibe. “En lugar de proteger al Estado, de trabajar protegiendo sus instituciones por la prosperidad y el desarrollo del país”, afirma, “ellos lo debilitan”.

Pese a que en la carta que hizo pública al abandonar España en 2020 afirmaba que el traslado obedecía a su deseo de no seguir dañando la imagen de la Monarquía con “la repercusión pública” de “ciertos acontecimientos” de su “vida privada”, en su libro aborda su residencia en Abu Dabi como una imposición del Ejecutivo con el beneplácito del actual Monarca. También atribuye a presiones de La Moncloa la decisión de su hijo de retirarle, tras los escándalos, la asignación de dinero público que recibía: “Supongo que también él se enfrentaba a presiones del Gobierno”. “En esa caza al hombre he demostrado ser una presa fácil”, se lamenta el emérito, quien llega a decir: “El Gobierno convirtió estas investigaciones judiciales [contra él] en una caza de brujas, en un juicio moral que afectaba a todo mi reinado y a mi acción política”.

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El rey emérito ha protagonizado estas semanas una intensa tournée europea. Primero, viajó desde su residencia en Emiratos a Sevilla, para acudir a la corrida de toros inaugural de la temporada en la Maestranza, donde recibió una sonora ovación; apenas unos días después recibió un premio por sus memorias en la Asamblea Nacional de Francia, desde donde se desplazó a Sanxenxo (Pontevedra), para disfrutar de nuevo de una de sus aficiones: las regatas. La concesión del galardón en Francia levantó ampollas entre algunos finalistas del certamen literario, que no se explicaban cómo una figura tan controvertida podía recibir un homenaje público en un lugar clave para la política francesa como la Asamblea. “Parece extraño que una figura tan controvertida en España vaya ahora a recibir un premio en la Asamblea Nacional con la presencia de la presidenta”, explicaban.

En su entrevista con el principal periódico conservador francés, Juan Carlos I reconoce que la ovación que recibió en Sevilla le sentó bien, y demuestra, a su juicio, que “los españoles reconocen qué es la monarquía y qué representa la institución”. “La corrida es como la caza, ahora quieren prohibirla”, se lamenta. “Sin embargo, es una fiesta nacional”, añade.

El rey emérito Juan Carlos, junto a la infanta Elena, reciben a Morante de la Puebla, Roca Rey, David de Miranda y a José María Garzón tras asistir a la tradicional corrida del Domingo de Resurrección en Sevilla. La maestranza

En lo que parece haber sido un breve encuentro con el entrevistador, Juan Carlos I profundiza en el papel aún relevante de la monarquía en el siglo XXI: “Aunque sea cuestionada en algunos países , sigo pensando que la monarquía es buena para el pueblo. Aporta estabilidad; no cambiamos de Rey o Reina cada cuatro años. Encarna también, y sobre todo, la unidad del país. El Rey está por encima de los partidos políticos, lo que significa que puede reinar al lado de cualquier partido político. Hay hoy 11 monarquías en Europa, eso significa algo”, añade.

En su libro de memorias, el rey emérito se pregunta: “¿Cambiarán las cosas con un Gobierno diferente? ¿Se me facilitaría el acceso a La Zarzuela?“. La propia Casa del Rey tuvo que aclarar recientemente, tras unas declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamando el regreso de Juan Carlos I, que el anterior jefe del Estado puede volver cuando quiera, pero para hacerlo “debería recuperar la residencia fiscal en España”.