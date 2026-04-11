Francia premia este sábado a Juan Carlos I por las memorias en las que narra su “papel fundamental” en la Transición

Envuelto en cierta polémica, el rey Juan Carlos recoge a partir de este mediodía en la Asamblea Nacional francesa un premio literario especial por Reconciliación (Planeta, 2025), las memorias que ha escrito junto a la autora Laurence Debray. El galardón, que cumple su 35 edición, lo entrega la asociación Lire la Société, que desde hace años celebra esta jornada literaria y premia distintas categorías en colaboración con la Cámara de Diputados. El jurado, presidido este año por la historiadora Annette Wieviorka, reconoce que la obra narra “el papel fundamental” del monarca en la Transición española.

La concesión del galardón causó sorpresa tanto al resto de finalistas, que debatieron entre ellos si debían acudir a la comida que se celebrará con la presencia del monarca al tratarse de una figura “tan controvertida en España”, como a la presidenta de la Asamblea Nacional, Yaël Braun-Pivet.