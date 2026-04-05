El rey emérito regresa a España para acudir a la corrida de toros inaugural de la temporada de Sevilla con Morante

Juan Carlos I está presente en la cita que ha acogido la vuelta del diestro en la Real Maestranza. No había vuelto desde noviembre del año pasado

Juan Carlos I ha viajado este fin de semana a Sevilla para acudir a la corrida de toros en la Real Maestranza. Una cita donde ha reaparecido el diestro Morante de la Puebla seis meses después de su retirada ficticia en Madrid y en la que han completado el cartel el peruano Roca Rey y David de Miranda, que han lidiado toros de la ganadería salmantina de Garcigrande. La hija mayor del rey emérito, la infanta Elena, ha sido además una de las espectadoras del pregón taurino pronunciado en el teatro del mismo nombre de la plaza sevillana por el periodista Rubén Amón.

La infanta Elena ha acompañado después a su padre a la inauguración de la temporada taurina de Sevilla, que ha dado comienzo en el albero de la Real Maestranza, donde Morante ha dedicado una faena a Juan Carlos I cediéndole su montera. El rey emérito ya había sido visto a primeras horas de la tarde de este Domingo de Resurrección en la capital hispalense, adonde ha llegado en un avión privado procedente de Abu Dabi.

El rey emérito no había vuelto a España desde noviembre del año pasado, cuando asistió el día 22 de dicho mes al almuerzo familiar que se celebró en el Palacio Real de El Pardo, organizado para conmemorar el 50 aniversario de la restauración de la monarquía. Quería haber regresado desde Abu Dabi con la intención de participar en marzo en la regata que organizaba el Real Club Náutico de Sanxenxo (Pontevedra), pero el conflicto en Oriente Próximo impidió el viaje por las restricciones en el tráfico aéreo.

El público de la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla ha recibido esta tarde con una ovación al rey emérito Juan Carlos I. Julio Muñoz (EFE) Llegada del rey emérito Juan Carlos I David Arjona (EFE) El público de la plaza de toros ha recibido esta tarde con una ovación al rey emérito, que asiste a la reaparición de Morante de la Puebla. Julio Muñoz (EFE) El diestro Morante de la Puebla tras cortar dos orejas en la corrida de este domingo en la plaza de toros de La Maestranza de Sevilla. Julio Muñoz (EFE) Juan Carlos I saluda el público en Sevilla. Julio Muñoz (EFE)

La visita de este fin de semana a Sevilla se produce poco más de un mes después de que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, reclamase su vuelta para vivir en España. Algo que el rey emérito desea, pero pone una condición irrenunciable: regresar a su casa. Es decir, al palacio de La Zarzuela, que fue su domicilio durante 57 años, después de que se casara con la reina Sofía en 1962 en Atenas. Ese es el principal obstáculo, aunque no el único, para que se pueda materializar su regreso. El problema es que el palacio de La Zarzuela no es solo el hogar de la Familia Real, sino también la sede de la Jefatura del Estado. Por eso, para evitar que los escándalos que lo rodeaban dañasen a la institución, el Gobierno y la Casa Real pactaron que el rey emérito no pernoctase en La Zarzuela, ni en otras instalaciones del Estado, cuando viniese de visita a España. Esta condición fue trasladada por Felipe VI a su padre y aceptada por este.

El 7 de marzo de 2022, después de que se archivasen las investigaciones abiertas en España sobre la supuesta fortuna de Juan Carlos I en el extranjero –una decisión que previamente había tomado también la Fiscalía suiza— se despejó el horizonte penal de Juan Carlos I. El emérito remitió entonces una carta a su hijo en la que le comunicaba que tenía intención de “continuar residiendo de forma permanente y estable” en Abu Dabi, aunque viajaría con frecuencia a España. “En este sentido, tanto en mis visitas como si en el futuro volviera a residir en España, es mi propósito organizar mi vida personal y mi lugar de residencia en ámbitos de carácter privado”, añadía.