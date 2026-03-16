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Vídeo | El Tribunal Penal Internacional reta a los poderosos

El TPI persigue desde 2002 la impunidad de los líderes mundiales, pero ahora se enfrenta a presiones sin precedentes

Careta del programa 'Arte TV Semanal'.
El País
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Desde hace casi un cuarto de siglo, el Tribunal Penal Internacional (TPI) representa la esperanza de un mundo en el que incluso los líderes más poderosos rindan cuentas por sus actos. Actualmente, esta institución permanente se encuentra sumida en una gran crisis. En marzo de 2023, la emisión de una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladímir Putin, causa un gran revuelo. Un año más tarde, exigió también la detención del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su ministro de Defensa, Yoav Gallant, acusados de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Gaza. Son decisiones históricas, pero que exponen al TPI a represalias sin precedentes.

Este programa está producido por el canal ARTE y se distribuye en 10 idiomas gracias al proyecto Emove Hub que, además de EL PAÍS, incluye aBalkan Insight, Sinopsis (Rumania), Gazeta Wyborcza (Polonia), Internazionale (Italia), Ir (Letonia), Kathimerini (Grecia), Le Soir (Bélgica) y Telex (Hungría). Los medios que participan en el proyecto reciben financiación de la Unión Europea de acuerdo con la convocatoria European Media Hubs, liderada por la Dirección General de Redes de Comunicación, Contenido y Tecnología (DG Connect), que se enmarca dentro de las acciones multimedia de los Veintisiete.

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