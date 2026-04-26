Rafa Jódar vence a Fonseca y alcanza los octavos de Madrid

Rafael Jódar se impuso este domingo al brasileño João Fonseca por 7-6(4), 4-6 y 6-1 (tras 2h 06m) y alcanzó los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, en los que se medirá con el checo Vit Kopriva, beneficiado este por el abandono del francés Arthur Rinkdernech. El español, de 19 años, mantuvo la línea y volvió a ofrecer un nivel elevado ante un rival que se desinfló con la concesión de la primera rotura del parcial definitivo. Fonseca dio varios raquetazos contra la arena tras ceder el saque y a partir de ahí, el madrileño se adueñó de la recta final y, en consecuencia, de una victoria que le guía por primera vez a los octavos de un mil. Es el tercero jugador nacido en 2006 después de que lo hicieran el propio Fonseca y Martín Landaluce.

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Jódar volvió a hacer gala de su crecimiento y contuvo la potencia del carioca, un adversario caracterizado por su pegada. De este modo, el tenista español prorroga su formidable dinámica en esta gira de tierra batida en la que logró su primer trofeo en la élite, en la arena de Marrakech, y progresó posteriormente hasta las semifinales del Conde de Godó, en las que le batió el francés Arthur Fils. Su paso por el barrio de San Fermín también está dejando un inmejorable sabor de boca hasta ahora, con otras tres victorias de mérito ante Jesper de Jong, Alex de Miñaur (octavo del mundo) y esta última contra Fonseca.