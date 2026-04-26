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Tenis
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Joao Fonseca
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Rafael Jódar
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TENIS | MASTERS 1000 DE MADRID

Rafa Jódar vence a Fonseca y alcanza los octavos de Madrid

El madileño, de 19 años, sostiene el pulso al brasileño (7-6(4), 4-6 y 6-1 (tras 2h 06m) y se adentra por primera vez en esta escala de un Masters 1000

Jódar celebra un punto durante el partido contra Fonseca, este domingo en la Caja Mágica.AFP7 vía Europa Press (AFP7 vía Europa Press)
Alejandro Ciriza
Alejandro Ciriza
Madrid -
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Rafael Jódar se impuso este domingo al brasileño João Fonseca por 7-6(4), 4-6 y 6-1 (tras 2h 06m) y alcanzó los octavos de final del Masters 1000 de Madrid, en los que se medirá con el checo Vit Kopriva, beneficiado este por el abandono del francés Arthur Rinkdernech. El español, de 19 años, mantuvo la línea y volvió a ofrecer un nivel elevado ante un rival que se desinfló con la concesión de la primera rotura del parcial definitivo. Fonseca dio varios raquetazos contra la arena tras ceder el saque y a partir de ahí, el madrileño se adueñó de la recta final y, en consecuencia, de una victoria que le guía por primera vez a los octavos de un mil. Es el tercero jugador nacido en 2006 después de que lo hicieran el propio Fonseca y Martín Landaluce.

Jódar volvió a hacer gala de su crecimiento y contuvo la potencia del carioca, un adversario caracterizado por su pegada. De este modo, el tenista español prorroga su formidable dinámica en esta gira de tierra batida en la que logró su primer trofeo en la élite, en la arena de Marrakech, y progresó posteriormente hasta las semifinales del Conde de Godó, en las que le batió el francés Arthur Fils. Su paso por el barrio de San Fermín también está dejando un inmejorable sabor de boca hasta ahora, con otras tres victorias de mérito ante Jesper de Jong, Alex de Miñaur (octavo del mundo) y esta última contra Fonseca.

Joao Fonseca
vs
Rafael Jódar
Sets:
Porcentaje 1er servicio
dentro/totales 30/39 76%
dentro/totales 24/41 58%
Puntos ganados con primer servicio
dentro/totales 21/30 70%
dentro/totales 21/24 87%
Puntos ganados con segundo servicio
dentro/totales 5/9 55%
dentro/totales 6/17 35%
Puntos ganados al resto
dentro/totales 14/40 35%
dentro/totales 13/39 33%
Puntos de break convertidos
dentro/totales 1/4 25%
dentro/totales 1/1 100%
Puntos ganados en la red
dentro/totales 7/0 100%
dentro/totales 3/0 75%
Aces
2
2
Dobles faltas
1
0
Golpes ganadores
9
8
Errores no forzados
4
6
Porcentaje 1er servicio
dentro/totales 16/26 61%
dentro/totales 19/30 63%
Puntos ganados con primer servicio
dentro/totales 13/16 81%
dentro/totales 14/19 73%
Puntos ganados con segundo servicio
dentro/totales 8/10 80%
dentro/totales 6/11 54%
Puntos ganados al resto
dentro/totales 10/30 33%
dentro/totales 5/26 19%
Puntos de break convertidos
dentro/totales 1/1 100%
dentro/totales 0/1 0%
Puntos ganados en la red
dentro/totales 3/0 75%
dentro/totales 1/0 50%
Aces
1
1
Dobles faltas
0
0
Golpes ganadores
8
6
Errores no forzados
8
9
Porcentaje 1er servicio
dentro/totales 9/18 50%
dentro/totales 14/25 56%
Puntos ganados con primer servicio
dentro/totales 4/9 44%
dentro/totales 11/14 78%
Puntos ganados con segundo servicio
dentro/totales 4/9 44%
dentro/totales 6/11 54%
Puntos ganados al resto
dentro/totales 8/25 32%
dentro/totales 10/18 55%
Puntos de break convertidos
dentro/totales 0/2 0%
dentro/totales 2/2 100%
Puntos ganados en la red
dentro/totales 2/0 66%
dentro/totales 0/0 0%
Aces
0
1
Dobles faltas
1
1
Golpes ganadores
1
11
Errores no forzados
9
10
Porcentaje 1er servicio
dentro/totales 55/83 66%
dentro/totales 57/96 59%
Puntos ganados con primer servicio
dentro/totales 38/55 69%
dentro/totales 46/57 80%
Puntos ganados con segundo servicio
dentro/totales 17/28 60%
dentro/totales 18/39 46%
Puntos ganados al resto
dentro/totales 32/95 33%
dentro/totales 28/83 33%
Puntos de break convertidos
dentro/totales 2/7 28%
dentro/totales 3/4 75%
Puntos ganados en la red
dentro/totales 12/0 85%
dentro/totales 4/0 66%
Aces
3
4
Dobles faltas
2
1
Golpes ganadores
18
25
Errores no forzados
21
25
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