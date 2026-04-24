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Tenis
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Rafael Jódar
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6
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Álex de Miñaur
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TENIS | MASTERS 1000 DE MADRID

Jódar vence a De Miñaur y avanza en Madrid

El madrileño bate por primera vez a un ‘top-10′ (6-3 y 6-1, tras 1h 15m) y continúa asombrando. Se medirá en la próxima ronda con Fonseca

Tennis - Madrid Open - Park Manzanares, Madrid, Spain - April 24, 2026 Spain's Rafael Jodar in action during his round of 64 match against Australia's Alex de Minaur REUTERS/Violeta Santos MouraVioleta Santos Moura (REUTERS)
Alejandro Ciriza
Alejandro Ciriza
Madrid -
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Así se las gasta Rafael Jódar, ese chico que, por momentos, parece un hombretón que domina absolutamente la escena: toalla a mí, pasa tú, plátano aquí, puño arriba, bola allá… ¿Miedo? ¿Quién dijo miedo? ¿Novato? ¿Alguien dijo novato? Imposible para Alex de Miñaur contener la efervescencia primaveral de este joven que, en poco más que un visto y no visto, parece haberse acostumbrado a ganar. Si ya reunía varias victorias de mérito, el 6-3 y 6-1 (tras 1h 15m) contra el australiano supone otro giro de tuerca más. Se trata del primer top-10 al que derriba —en este caso, octavo del mundo— y le guía hacia el cruce con otro diecinueveañero que promete, João Fonseca.

Después del jarro de agua fría recibido a media tarde, con la baja de Carlos Alcaraz para Roland Garros, los presentes encuentran consuelo, estímulo y diversión en otra soberbia actuación de Jódar, un principiante (así lo dice la teoría, no la práctica) que está metiéndose a todo el mundo en el bolsillo. De nuevo, un sugerente muestrario de golpes, madurez y control impropio de un jugador de su edad, que apenas lleva cuatro meses en el circuito de élite y asombra día sí y día también. ¿Ya? Así es, efectivamente. Ya. Tan rápido lo consigue otra vez que sabe a poco, la gente quería más. En cualquier caso, se queda la grada entusiasmada y lo saborea: señor espectáculo el que han visto.

Asiste también Jannik Sinner, analítico él y pendiente siempre de toda amenaza. Rebota el nombre del español desde algunas semanas —campeón en Marrakech, semifinalista en el Godó, una ascensión de 129 puestos desde enero…— y el número uno toma nota, que nunca se sabe, que todo puede ser, y aunque Alcaraz vaya a estar en la reserva durante una temporada lo mismo llega el otro y lo lía todo. No sería la primera vez. Argumentos para intimidar: ahí hay ritmo, tiros, colocación, fuerza, disciplina, hambre. El velocímetro cifra uno de sus saques en 220 km/h y De Miñaur, confundido, no sabe por dónde le viene la pelota y hace lo que buenamente puede, que no son buenos tiempos para él.

Rafael Jódar
vs
Álex de Miñaur
Sets:
Porcentaje 1er servicio
dentro/totales 17/31 54%
dentro/totales 11/21 52%
Puntos ganados con primer servicio
dentro/totales 14/17 82%
dentro/totales 7/11 63%
Puntos ganados con segundo servicio
dentro/totales 7/15 46%
dentro/totales 4/10 40%
Puntos ganados al resto
dentro/totales 11/21 52%
dentro/totales 12/31 38%
Puntos de break convertidos
dentro/totales 2/3 66%
dentro/totales 1/3 33%
Puntos ganados en la red
dentro/totales 0/0 0%
dentro/totales 1/0 100%
Aces
1
0
Dobles faltas
1
1
Golpes ganadores
7
0
Errores no forzados
12
11
Porcentaje 1er servicio
dentro/totales 8/18 44%
dentro/totales 25/38 65%
Puntos ganados con primer servicio
dentro/totales 5/8 62%
dentro/totales 8/25 32%
Puntos ganados con segundo servicio
dentro/totales 6/9 66%
dentro/totales 7/13 53%
Puntos ganados al resto
dentro/totales 23/38 60%
dentro/totales 7/18 38%
Puntos de break convertidos
dentro/totales 4/10 40%
dentro/totales 1/2 50%
Puntos ganados en la red
dentro/totales 3/0 75%
dentro/totales 1/0 100%
Aces
2
1
Dobles faltas
0
1
Golpes ganadores
9
1
Errores no forzados
9
15
Porcentaje 1er servicio
dentro/totales 25/49 51%
dentro/totales 36/59 61%
Puntos ganados con primer servicio
dentro/totales 19/25 76%
dentro/totales 15/36 41%
Puntos ganados con segundo servicio
dentro/totales 13/24 54%
dentro/totales 11/23 47%
Puntos ganados al resto
dentro/totales 34/59 57%
dentro/totales 19/49 38%
Puntos de break convertidos
dentro/totales 6/13 46%
dentro/totales 2/5 40%
Puntos ganados en la red
dentro/totales 3/0 75%
dentro/totales 2/0 100%
Aces
3
1
Dobles faltas
1
2
Golpes ganadores
16
1
Errores no forzados
21
26
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