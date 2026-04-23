La foto incompleta de Florentino Pérez, por un día juez de silla: con Nadal, pero sin Federer en el Bernabéu

El Madrid monta una pista en el Bernabéu para promocionar el torneo y que se entrenen las figuras del tenis en un escenario antinatural para la preparación

A media tarde, un extraño cónclave acontece sobre el césped del Bernabéu, por donde desfila una curiosa mezcla de futbolistas, tenistas, directivos del Real Madrid y representantes del Mutua Madrid Open, que se celebra desde esta semana en la Caja Mágica. Por ahí departen Rafael Nadal y Jude Bellingham, o Thibaut Courtois con Jannik Sinner y Linda Caicedo con Iga Swiatek. Sin embargo, los ojos de las pocas personas que participan de la escena se van hacia lo alto de una silla cuando el presidente del club blanco, Florentino Pérez, asciende y posa con satisfacción, como si fuera el juez del partido. Al fin y al cabo, uno de sus sueños era montar una pista de tenis dentro del estadio. Inédita la foto, pero también con asterisco.

Desde hace tiempo, el dirigente ha intentado organizar un duelo entre los protagonistas de una de las rivalidades más caballerosas de la historia del deporte. Y ahí sonríe Nadal, retirado hace dos años, pero no Roger Federer, desde hace cuatro. A falta del suizo y, por tanto, de ese récord que anhela de reunir a 80.000 personas para enmarcar el partido tenístico con más espectadores de todos los tiempos, Pérez contó este miércoles con la presencia del número uno actual, Jannik Sinner, y de la número dos, Swiatek. Más o menos satisfechos unos y otros: el presidente presume de estadio, los jugadores disfrutan de la excepcionalidad del encuentro y el torneo de Madrid logra el impacto deseado. Un cebo llamado Bernabéu.

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El Bernabéu se presenta como una pista de entrenamientos para las grandes figuras que aterrizan en Madrid estos días, pero estos, tenistas concentrados en su rendimiento sobre la tierra batida, prefieren entrenarse en un escenario similar a ese en el que competirán. Y no quieren trabajar más que en la Caja Mágica.

Hace un mes trascendió que una parte y otra estudiaban la posibilidad de instalar una pista de entrenamiento e inmediatamente después, los directores del torneo, Feliciano López y Garbiñe Muguruza, lo confirmaron posando en el interior del estadio de Concha Espina. “La propuesta de este año elevará aún más el listón, sin duda”, adelantó el máximo responsable ejecutivo, Gerard Tsobanian. En su deseo por ganar repercusión y relevancia, el Mutua Madrid Open ha ido girando la rosca con más o menos acierto: de la fallida tierra azul de 2012 a la consolidación actual, pasando por la mudanza del Rockódromo de la Casa de Campo a la Caja Mágica del barrio de San Fermín y la reconversión de un formato exclusivamente masculino en mixto.

Florentino Pérez ejerce de juez de silla en un dobles entre Bellingham y Sinner contra Nadal y Courtois. Imagen de un video del Real Madrid.

Desde este viernes y hasta el domingo, es decir, durante cuatro días, todos los jugadores y jugadores que así lo deseen podrán ejercitarse en el Bernabéu. Ahora bien, de forma privada. Según ha podido saber este periódico, ni los periodistas ni los medios gráficos podrán acceder de momento al estadio. Nada más acabar el encuentro del martes entre el Real Madrid y Alavés, con triunfo para los blancos (2-1), los operarios iniciaron el montaje, con las mismas características que empleó la organización en su día para promocionar la cita tenística en la PLaza de Colón (2023), la Playa Mayor (2024) y a los pies de la Torre Picasso (2025).

“La idea nace del deseo del torneo de hacer cosas distintas e innovadoras, pero sin alterar en absoluto la base del evento”, apunta a este periódico Feliciano López. “La pista del Bernabéu es una opción adicional y voluntaria para que los jugadores que quieran puedan entrenar allí. No sustituye a la Caja Mágica, no sustituye al Tennis Garden [la zona habitual de entrenamiento] y no cambia la experiencia del aficionado que compra su entrada para ver a sus tenistas favoritos entrenar donde siempre”, precisa; “y por la propia logística del estadio, tampoco podemos plantear una apertura general al público sin interferir en su funcionamiento normal. Lo esencial es que la operativa del torneo sigue donde siempre y que esto suma, no resta”.

Swiatek lanza un penalti en el Bernabéu. Diego Souto/MMO

La nueva pista de ensayos responde a una estrategia y ejerce de llamada. Un reclamo muy goloso. Sin embargo, no parece demasiado idóneo que los tenistas se preparen en un entorno muy distinto al de la Caja Mágica y techado, teniendo en cuenta, además, la ya de por sí compleja adaptación a la altura de Madrid, donde tradicionalmente los profesionales han sufrido para tratar de amoldarse a unas condiciones muy alejadas de las de Roland Garros, objetivo último de la gira de tierra batida. Preguntada por este asunto, la número uno del mundo, Aryna Sabalenka, lo descartó. Tentadora la propuesta, pero descartada si el fin último es una buena preparación.

“Será un tanto confuso. Me hubiera gustado hacerlo antes del torneo, pero ahora siento que será diferente a hacerlo aquí [en la Caja Mágica]. Es un estadio grande y cubierto… Hay que adaptarse, así que prefiero centrarme aquí. Espero hacerlo en otro momento porque es una experiencia única”, resolvía la bielorrusa. Queda por ver ahora cuál será la respuesta de los tenistas de aquí en adelante.