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México
MIGUEL ÁNGEL PANTOJA

Asesinado en Ensenada un agente de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía general

Miguel Ángel Pantoja fue atacado a tiros durante una emboscada en el Estado de Baja California

Autoridades resguardan la zona de un ataque armado en Ensenada, en una imagen de archivo.Omar Martínez Noyola (Cuartoscuro)
Juan Carlos Espinosa
Juan Carlos Espinosa
México -
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Otra jornada más de violencia sangrienta en México. Un grupo armado ha asesinado a tiros este viernes en una zona residencial de Ensenada (Baja California, norte) a Miguel Ángel Pantoja, coordinador regional de la Unidad de Homicidios de la Fiscalía General de la República (FGR). El funcionario ha sido atacado tras ser acorralado por varios vehículos mientras conducía un coche oficial de la institución, de acuerdo con los primeros reportes de la prensa local.

La policía municipal, estatal y fuerzas federales llegaron al lugar del tiroteo tras escuchar las detonaciones. Al llegar, Pantoja ya estaba muerto, según han descrito los medios. Hasta el momento se desconoce qué grupo criminal ha sido responsable del ataque. En distintos videos que han circulado en redes se puede observar cómo la camioneta del funcionario de la FGR, llena de agujeros, continuó en movimiento hasta estrellarse con otro vehículo. Los sicarios, de acuerdo con los medios locales, se fugaron después de acribillar al agente.

La Fiscalía de Baja California no ha difundido un comunicado oficial sobre el suceso, ocurrido en la mañana de este viernes. La alcaldesa, la morenista Claudia Agatón, tampoco se ha posicionado, tras ser preguntada por los periodistas locales. “La Fiscalía trae la información. Formalmente, a ellos les corresponde proporcionar los datos”, ha dicho la presidenta municipal, citada por el medio Político.

El secretario de Seguridad de Baja California, Laureano Carrillo, dijo que se trató de un ataque directo contra Pantoja por “las funciones operativas que realizaba en ese municipio”, según recogió el periódico La Jornada.

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