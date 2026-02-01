Ir al contenido
México
00:19
Claudia Sheinbaum en San Quintín, Baja California
Claudia Sheinbaum en San Quintin, Baja California, el 31 de enero 2026.Foto: RR.SS | Vídeo: RR.SS
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum reprende a los morenistas de Baja California: “¡Hay que trabajar más con la gente!”

La presidenta increpa a los legisladores locales que esperaban tomarse una foto con ella en San Quintín

El País
México -
La presidenta Claudia Sheinbaum increpó a un grupo de legisladores de Morena que esperaban tomarse una foto con ella y saludarla al final de la presentación del Plan de Justicia para los Trabajadores Agrícolas de San Quintín, Baja California, este sábado.

“¡Hay que trabajar más con la gente!”, exclamó la mandataria señalando a los legisladores que se encontraban en el público. “¡Dejar de estar acá y estar en territorio!”, añadió Sheinbaum, visiblemente molesta y rechazando la petición de los diputados. Durante el evento, Sheinbaum anunció la construcción de un Centro Integrador para los trabajadores agrícolas con presencia de todas las dependencias del Gobierno de México para brindarles servicios.

