Adán Augusto López deja la coordinación de Morena en el Senado

Adán Augusto López ha renunciado este domingo a la coordinación del grupo parlamentario de Morena en el Senado. En su lugar quedó el senador Ignacio Mier, quien fue elegido por los legisladores de Morena y asumirá también la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo). En conferencia de prensa, López Hernández ha explicado que dejará el cargo para dedicarse al trabajo político del partido de cara a las elecciones de 2027. El exgobernador de Tabasco ha afirmado que permanecerá “como un senador más”, y que no solicitará licencia.

“En este momento lo más importante es fortalecer el partido, el movimiento rumbo a 2027”, ha afirmado al anunciar su decisión. “Hablé con quien tenía que hablar”, agregó. El senador ha descartado estar en busca de un cargo diplomático, y ha apuntado a Mier como el mejor calificado, ya que ha dedicado “toda su vida” a la labor legislativa.

