Muere el periodista Gregorio Morán, cronista de la Transición, a los 79 años

El periodista y ensayista asturiano Gregorio Morán (Oviedo, 1947) ha muerto este lunes a los 79 años, según ha adelantado La Vanguardia, medio donde colaboró ​entre 1988 y 2017, sin detallar las causas del fallecimiento. Fue una de las voces más incómodas y reconocidas del periodismo español, con una prosa afilada y combativa, y autor de una obra ensayística que dedicó a revisar la Transición y los mitos fundacionales de la democracia.

En el diario barcelonés fue donde tuvo su mayor popularidad periodística, con sus Sabatinas intempestivas, una columna publicada los sábados que se convirtió en una de las páginas de opinión más leídas e influyentes de la prensa española. Dejó el periódico en 2017 después de denunciar la censura de uno de sus artículos —que no se publicó—, en el que criticaba el proceso independentista catalán, a la Generalidad de Cataluña y a los medios de comunicación subvencionados por esta. También colaboró en Crónica Global, Vozpópuli, Mundo Obrero, o Cambio 16. Y, en enero de este año, empezó a escribir en el digital The Objective, donde publicó su último artículo el 7 de este mes.

Desde muy joven, el escritor militó políticamente en la oposición antifranquista y fue miembro del Partido Comunista, exiliándose en París en 1968 ante la persecución del régimen. Lo abandonó en 1977, poco antes de su legalización, y desde entonces cultivó una posición siempre vinculada a la izquierda pero heterodoxa y crítica con sus dirigentes y con los pensamientos dominantes.

Esa mirada marcó tanto su trabajo periodístico como sus libros. Como ensayista, Morán construyó una obra centrada en desmontar relatos oficiales de la historia reciente de España. Destacan entre sus título más influyentes El precio de la Transición, una revisión crítica de los pactos políticos que articularon el paso del franquismo a la democracia y Miseria y grandeza del Partido Comunista de España, un retrato del PCE y de sus contradicciones internas. También escribió Adolfo Suárez: historia de una ambición (1979), la biografía del entonces presidente del Gobierno al que volvió a abordar 30 años más tarde en Adolfo Suárez: Ambición y destino (2009).

Lo incómodo de su obra también atrajo a la polémica y la censura. El caso más mediático fue el de El cura y los mandarines: historia no oficial del bosque de los letrados, que iba a ser publicado por Crítica, del grupo Planeta, que finalmente decidió vetar. “Nunca había tenido censura de este descaro. Yo estoy convencido de que Planeta no volverá a cometer esta torpeza”, dijo el autor entonces. Se negaba a purgar un capítulo que hablaba de algunos académicos de la RAE, aunque por todo el libro se encontraba contenido sensible. Planeta argumentó que el texto le hubiera costado demandas. Finalmente lo publicó Akal en 2014. “El problema de la censura ahora no es un asunto político, es un asunto económico”, también declaró.

Antes de su periplo periodístico estudió en Madrid Arte Dramático y coescribió con Juan Antonio Bardem el guion de Siete días de enero (1979), una película sobre los asesinatos de los abogados laboralistas de la calle Atocha que ganó el Gran Premio del Festival de Moscú el año de su estreno.