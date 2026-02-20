El libro sobre las élites del poder en España que el grupo Planeta no quiso publicar

Dos portadas del libro 'Las élites que dominan España', de Andrés Villena Oliver. A la izquierda la de Ariel, del grupo Planeta, que todavía se ve en algunas webs de venta de libros, a la derecha la definitiva, de Libros del K.O.

'Las élites que dominan España', de Andrés Villena Oliver, estuvo a punto de ser publicado por el sello Ariel, pero fue descartado en el último momento. Ahora aparece en Libros del K.O.

“Lo llaman democracia y no lo es”, rezaba uno de los lemas del 15-M. En torno a 2012 un estudiante llamado Andrés Villena Oliver quería realizar una tesis doctoral sobre aquel movimiento que llenó las plazas e impugnó el sistema, pero su director le “impuso” otro tema: las redes de poder en España.

Desde entonces lleva buceando, a duras penas, en el oscuro mundo de los que mandan de verdad para acabar encontrando precisamente lo que decía el 15-M: que la democracia no es tan democracia como la pintan, sino un reducto limitado por poderes mayores. Su investigación cristaliza ahora en el ensayo Las élites que dominan España. Lo publica el 23 de febrero la editorial independiente Libros del K.O., aunque hasta diciembre lo iba a lanzar el sello Ariel, perteneciente al grupo Planeta. De hecho, algunas webs de librerías todavía muestran el diseño de portada de la primera editorial. ¿Qué ha pasado?

Es en otoño de 2024 cuando, a través de un agente literario, Ariel muestra interés por el texto de Villena. “Me dijeron que era demasiado largo, me pidieron que recortase y yo recorté incluso el doble de extensión. Fue estupendo trabajar con aquellas dos personas de la editorial: eran exigentes, pero mejoraban el texto”, recuerda el autor. Con ese trabajo minucioso, el libro avanza por buen camino. Fijaron la publicación el 8 de enero e incluso fue seleccionado para ser una de las principales apuestas de la editorial en 2026. La portada estaba diseñada (una aldaba dorada con forma de león; en la nueva editorial han optado por la rueda de una caja fuerte) e incluso se realizó una sesión de fotos promocionales donde el autor aparece con aspecto informal pero solvente: media melena y chaqueta gris, aparentando lo que es, profesor de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid. “Creían que podía ser una bomba”, añade Villena.

Andrés Villena Oliver, autor de 'Las élites que dominan España' (Libros del K.O.). Asís G. Ayerbe (Cedida por el autor)

El texto toca asuntos delicados. Su tesis es que la élite española se compone de tres elementos: el capital, el entramado de empresas y Estado (conectados de manera porosa mediante las llamadas puertas giratorias) y el discurso legitimador que hace que estas élites sean aceptadas por la ciudadanía. Según Villena, la estructura de poder que se generó en la España franquista tras la victoria en la Guerra Civil, a pesar de diversas mutaciones y renovaciones, se ha mantenido en lo esencial.

Época tras época, gobierne quien gobierne, el poder se organiza de la misma manera y está en manos parecidas. Aparecen, explica el autor, apellidos habituales (Botín, Villar Mir, Del Río, Boada, López de Letona), empresas del Ibex y políticos de todos los gobiernos. Anteriormente, Villena había publicado otros libros sobre su especialidad, Las redes de poder en España (2019), en la editorial Roca del grupo Penguin Random House, o ¿Cómo se gobierna España? (Comares, 2017).

Como asunto delicado, en la editorial decidieron pasar el texto por el departamento legal de Planeta, por si podía generar conflicto con el derecho al honor de algunas familias o con otros grupos empresariales. “El departamento legal dijo que el tratamiento de la información es totalmente objetivo y que no había de qué preocuparse”, dice Villena, y confirman desde Ariel.

Llegado el pasado mes de diciembre, ya muy cerca de la fecha de publicación y después de más de un año de trabajo de edición, llega la sorpresa: Ariel no publicará Las élites que dominan España. “Lo que argumentan es que en 2026 no pueden publicarlo, sin ninguna otra explicación, y ponen todas las facilidades para que el libro pase a alguna otra editorial fuera del grupo: hasta nos ofrecían los datos de la tripa del texto para que los siguientes editores lo tuvieran más fácil”, dice Villena. También le ofrecen una indemnización de 2.000 euros con una cláusula de confidencialidad para que el caso no se airee —ya había cobrado 3.500 como anticipo—. Finalmente, la cláusula es retirada, tras el rechazo del autor, y la indemnización es firmada. “Todavía no conozco la causa real de la cancelación del libro”, dice el autor. “Creo que así se verifican los modos autoritarios del poder que explico en el libro”, añade.

Una imagen de la bolsa de Madrid el 8 de diciembre de 2025: según Andrés Villena el poder en España tiene tres patas: el capital, el complejo de empresas y Estado y los discursos que lo legitiman. Altea Tejido Sánchez (EFE)

¿Aparece el grupo Planeta en el texto? “Es un grupo editorial de un poder e influencia enorme que se origina en la etapa franquista con la familia Lara y que ahora es un grupo multimedia muy potente. Aparece alguna vez: no creo que les afecte de manera directa, pero quizás no les causa mucho agrado publicar este tipo de cosas”, aventura el autor.

Preguntada sobre el asunto, Carmen Esteban, directora editorial de Ariel y Crítica, responde: “Ariel ha tenido diferentes directores editoriales en los últimos años y cada uno tiene su huella propia. Ahora queremos girar el rumbo y dedicarnos sobre todo a nuevas voces filosóficas, hemos cambiado la nómina de historiadores, etc. El libro de Villena no encaja en esta línea, de modo que decidimos no publicarlo”, responde. Entre las apuestas que buscan definir la línea de Ariel están firmas como las de los filósofos Juan Evaristo Valls Boix, autor de El derecho a las cosas bellas, o Eduardo Infante, autor de Ética en la calle.

La propia Esteban recuerda que, en 2014, estaba allí cuando se generó una grave polémica en torno a otro libro que tocaba las fibras del poder, en este caso cultural: El cura y los mandarines: historia no oficial del bosque de los letrados, de Gregorio Morán. Iba a ser publicado por Crítica, del grupo Planeta, pero finalmente lo publicó Akal. El autor se negaba a purgar un capítulo que hablaba de algunos académicos de la RAE, aunque por todo el libro se encontraba contenido sensible. Planeta argumentó que el texto le hubiera costado demandas. “Este caso no es como el de Morán, donde había cosas no sustentadas”, dice la editora, “este es un libro muy aséptico: salen muchos nombres, pero no se reparten bofetadas. El problema es que no se ajusta a lo que ahora queremos publicar”.

Francisco Franco rodeado del gobierno de "tecnócratas del Opus Dei", el 30 de octubre de 1969. Andrés Villena sostiene en su libro que hay una continuidad entre las élites del franquismo y las actuales. EFE

En Libros de K.O. recibieron el libro con buena predisposición: un tema de su interés que se ajusta a su línea editorial, basada en la crónica periodística o la investigación de actualidad, un libro que estaba prácticamente hecho y hasta con las presentaciones organizadas. “Teníamos el catálogo cerrado, pero decidimos echarle un vistazo”, dice el editor Emilio Sánchez Hidalgo.

Una editorial, además, con una amplia experiencia en libros que tocan temas sensibles como las élites periodísticas, el “imperio” del rey emérito, la corrupción en Valencia o las muertes en las residencias madrileñas durante la pandemia. Sobre todo Fariña, de Nacho Carretero, sobre el narcotráfico gallego, que recibió varias demandas (ninguna de las cuales prosperó) y hasta el secuestro del libro. “Seré un poco ingenuo, pero sobre todo me fijo en que la historia sea interesante antes que pensar en posibles demandas”, dice el editor, “pero este libro es un libro de política y economía muy serio, muy sólido, nada especulativo. No se le caen los adjetivos y los nombres que aparecen son parte de la conversación y de la historia”.

La editora Carmen Esteban, de Ariel, destaca las buenas relaciones con el escritor y la colaboración cordial, también la buena voluntad de la editorial al no retener el texto y tratar de facilitar su publicación en otro sello, lo cual, a su juicio, demuestra que “es una cuestión editorial, no de censura”, concluye.