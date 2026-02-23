Un muerto y un herido por la explosión en una pirotecnia en Álava
El herido ha sido trasladado en helicóptero a un hospital en Barakaldo (Bizkaia) con quemaduras en el 60% de su cuerpo
Una persona ha fallecido y otra está herida de gravedad como consecuencia de una explosión ocurrida en una empresa pirotécnica en Bergüenda, en la localidad alavesa de Lantarón. La explosión se ha producido hacia las 11.00 de este lunes en la empresa FML, ubicada a unos 44 kilómetros de Vitoria, en el límite entre Álava y Burgos.
El fallecido es un empleado de la compañía pirotécnica, según ha informado la Policía vasca. El herido ha sido trasladado por un helicóptero de Osakidetza al Hospital Cruces, en Barakaldo (Bizkaia), con quemaduras en al menos un 60% de su cuerpo.
La empresa ha sido acordonada como medida de precaución por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos sanitarios.
Al lugar de los hechos se ha desplazado el alcalde de Lantarón, Koldo Salbidea, quien ha explicado en declaraciones a Efe que la explosión se ha registrado en una caseta de labor de la empresa y no en el almacén que guarda los productos pirotécnicos. El regidor ha detallado que en esta empresa trabajan cuatro personas (su propietario y tres empleados) y que la explosión no ha afectado a más operarios.
FML es una empresa familiar que inició su actividad en 1875, según figura en su página web, y que se dedica a la fabricación de todo tipo de material pirotécnico como tracas, cohetes, antorchas y bengalas.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.