Un muerto y un herido por la explosión en una pirotecnia en Álava

El herido ha sido trasladado en helicóptero a un hospital en Barakaldo (Bizkaia) con quemaduras en el 60% de su cuerpo

Una persona ha fallecido y otra está herida de gravedad como consecuencia de una explosión ocurrida en una empresa pirotécnica en Bergüenda, en la localidad alavesa de Lantarón. La explosión se ha producido hacia las 11.00 de este lunes en la empresa FML, ubicada a unos 44 kilómetros de Vitoria, en el límite entre Álava y Burgos.

El fallecido es un empleado de la compañía pirotécnica, según ha informado la Policía vasca. El herido ha sido trasladado por un helicóptero de Osakidetza al Hospital Cruces, en Barakaldo (Bizkaia), con quemaduras en al menos un 60% de su cuerpo.

La empresa ha sido acordonada como medida de precaución por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos sanitarios.

Al lugar de los hechos se ha desplazado el alcalde de Lantarón, Koldo Salbidea, quien ha explicado en declaraciones a Efe que la explosión se ha registrado en una caseta de labor de la empresa y no en el almacén que guarda los productos pirotécnicos. El regidor ha detallado que en esta empresa trabajan cuatro personas (su propietario y tres empleados) y que la explosión no ha afectado a más operarios.

FML es una empresa familiar que inició su actividad en 1875, según figura en su página web, y que se dedica a la fabricación de todo tipo de material pirotécnico como tracas, cohetes, antorchas y bengalas.