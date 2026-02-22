Un operativo de seguridad en Jalisco desata una ola de narcobloqueos

El gobernador del Estado, Pablo Lemus, ha informado de enfrentamientos y quema de vehículos en la zona de Tapalpa y de la activación de código rojo para evitar ataques a la población

Un operativo de seguridad en Tapalpa, en Jalisco, ha derivado en una serie de actos violentos y enfrentamientos con quema de vehículos y bloqueos de carreteras que mantienen la tensión en la zona, sin que las autoridades hayan dado hasta ahora más detalles sobre la intervención de la fuerza pública de unas horas atrás. El gobernador del Estado, Pablo Lemus, ha informado este domingo de la activación del código rojo en la zona para evitar ataques a la población, tras confirmar una ola de narcobloqueos que buscan “inhibir la acción de las autoridades”.

Los bloqueos, según el gobernador, se han dado “en distintos puntos de esa región y en otros de Jalisco individuos han quemado y atravesado vehículos para inhibir la acción de las autoridades”, lo que ha llevado al Gobierno local a “instalar de inmediato la mesa de seguridad con autoridades de los tres niveles de gobierno”. Ante el riesgo para la población, se ha emitido una recomendación para que los ciudadanos se queden en sus hogares “hasta que se tenga la situación bajo control”.

Fuentes de seguridad han confirmado que hay en Tapalpa Country Club y Camino a San Gabriel, colonia Tapalpa Country Club, al menos siete puntos de bloqueo en carreteras y vías a raíz de un “enfrentamiento de civiles armados y personal de defensa”. Se reportaron detonaciones de arma de fuego al exterior del Country Club, con la presencia de un helicóptero en el lugar, sin mayor información.