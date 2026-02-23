Salvador Illa anuncia que el Govern aprobará este viernes el proyecto de presupuestos tras el plantón de ERC

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciado este lunes en un act el Palau de la Generalitat que el Consell Executiu aprobará este viernes en un Consell Executiu extraordinario el proyecto de presupuestos para este ejercicio 2026. El Ejecutivo siempre había sido partidario de pactar con antelación las cuentas con Comuns y ERC, pero esta vez ha decidido dar un paso adelante y no esperar más a los republicanos aunque esté en minoría. “No hay vuelta de hoja. Cataluña necesita presupuestos. Es el momento de poner Cataluña delante de todo. Este es el camino a seguir”, ha argumentado Illa. ERC dio el sábado plantón al Govern al alegar que aguarda avances en el IRPF para pactar las cuentas.

Con su anuncio, Illa ya ha tensado su relación con ERC y ha lanzado el balón al tejado de los republicicanos. El plan lo ha detallado en un acto lleno de simbolismo pero también de medidas concretas al realizarlo tras la firma de un documento con las patronales Foment y PIMEC y los sindicatos CC OO y UGT firmaran en el Palau en favor de que la Generalitat disponga de presupuestos. Cataluña se rige por las cuentas prorrogadas de 2023. El Govern y los agentes sociales han negociado ese compromiso, de 11 páginas, desde noviembre pero ha culminado justo cuando el Ejecutivo y Comuns. ERC, indispensable para esta ecuación, ha dado plantón al Ejecutivo al no haber avances en la recaudación del IRPF.

La noticia ha sorprendido a los republicanos, que desconocían que el Ejecutivo catalán tomaría esa vía. Preguntada sobre esa posibilidad, antes de conocerse el anuncio de Illa, la secretaria general del partido, Elisenda Alamany, ha insistido en que se trata de un “camino peligroso”, que ella no tomaría si estuviera en la posición de los socialistas. El anterior Govern de Pere Aragonès justamente tomó esa vía de presión.

Con la firma, Govern y los agentes sociales han querido visualizar que coinciden en que el Parlament debería aprobar las cuentas. El Ejecutivo ha reiterado hasta ahora que su objetivo es que estén listas en este trimestre de 2026. El documento contempla acuerdos para impulsar la actividad económica y la industria; la ocupación y la formación profesional y del ámbito social. El texto lo han suscrito Illa, Josep Sánchez LLibre (presidente de Foment); Antoni Cañete (Pimec); Camil Ros (UGT) y Belen López (CC OO). Illa ha reivindicado el documento y ha subrayado la relevancia de algunas medidas como la inversión de 4.600 millones para el plan de reindustrialización de Cataluña, la implicación de 60.000 empresas más en Formación Profesional; los 900 millones en vivienda (1.200 ahora en el pacto con los comunes) o 3.900 millones para los CAPs. “Son solo ejemplos de que Cataluña necesita prosperar. Es hora de poner Cataluña por delante de todo”, ha afirmado justo antes de anunciar la aprobación de las cuentas.

La decisión de Illa supone un punto de inflexión en la legislatura que arrancó en agosto de 2024 y en la que el president ha realizado equilibrios a dos bandas, entre Comuns y ERC, para apuntar el mandato. Entre las filas republicanas el movimiento de Illa les ha cogido con el pie cambiado, esperando que la presión tanto sobre el PSOE como sobre el PSC respecto al tema del IRPF les hiciera moverse. De ahí que, por ahora, nadie se atreva a decir si, por ejemplo, presentarán una enmienda a la totalidad del texto que apruebe el viernes el Ejecutivo. Alamany, de hecho, había acusado antes a los socialistas catalanes de “no haber hecho los deberes” ante el PSOE para avanzar en la soberanía fiscal. “Llamar al señor [Pedro] Sánchez y explicarle las cosas es responsabilidad suya, no del señor [Oriol] Junqueras”, le había pedido la número dos de ERC a Illa.