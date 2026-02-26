El CGPJ cumple lo acordado con Justicia y convocará 125 plazas de magistrado por el cuarto turno

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha cumplido. La semana pasada, su presidenta, Isabel Perelló, y el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, anunciaron un acuerdo para convocar 375 plazas de juez por el turno libre (la oposición tradicional) y otras 125 por el cuarto turno, como se conoce al reservado para juristas de reconocido prestigio con más de diez años de experiencia profesional. Este jueves, el Poder Judicial ha cifrado en esas 125 plazas las vacantes del cuarto turno, avanzando que serán las que se oferten en la próxima convocatoria.

Bolaños explicó que esta “macroconvocatoria” de 500 plazas de juez y magistrado, que pactaron él y Perelló personalmente, se enmarca en la decisión de Justicia de crear esas mismas plazas en 2026, una cifra “récord”. Entonces, el ministro precisó que 375 se lanzarían por el turno libre y las 125 restantes serían para el cuarto turno. El CGPJ, en un Pleno extraordinario celebrado ese mismo día, el pasado 18 de febrero, dio el primer paso para materializar el acuerdo, proponiendo a su Comisión de Selección ―el órgano responsable de las pruebas de acceso― que en la próxima convocatoria se oferten esas 375 plazas de juez por oposición y encargando un informe interno para calcular cuántas debían ofertarse para el cuarto turno.

En un nuevo cónclave, celebrado este jueves, el CGPJ ha confirmado que se trata de las mismas 125 plazas que estimaba el Ministerio de Justicia. Según ha informado el órgano de gobierno de los jueces, se ofertarán en la próxima convocatoria para el cuarto turno repartidas de la siguiente manera: 55 se ofertarán en los órdenes civil y penal compartidos; 15 en el orden civil; 15 en el orden penal; 20 en el orden contencioso-administrativo y 20 en el orden social.

La forma de convocatoria del cuarto turno

El número de vacantes del cuarto turno ha sido uno de los últimos puntos de fricción entre el ministerio y el Poder Judicial. Bolaños llegó a acusar al órgano de incumplir sistemáticamente la ley, estimando en 781 el déficit de puestos por esta vía. Desde el Poder Judicial, en cambio, rebajaban el dato a en torno a un centenar (poco menos de lo que finalmente se ha estipulado) y rechazaban que se hubiera ignorado al cuarto turno. Fuentes del CGPJ achacan la discrepancia a una interpretación legal.

El artículo 311.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que, “de cada cuatro vacantes que se produzcan en la categoría de magistrado”, una “se proveerá por concurso entre juristas de reconocida competencia y con más de diez años de ejercicio profesional que superen el curso de formación” ideado para este tipo de plaza. Las fuentes explican que este precepto se interpreta de dos formas distintas. Una, a la que se acogen Justicia y un sector minoritario de la carrera judicial, que implicaría reservar para el cuarto turno una de cada cuatro plazas que se convoquen; y otra, a la que se agarran el CGPJ y la mayoría de los togados, que supone aplicar literalmente la ley, de modo que solo salga por esta vía una de cada cuatro vacantes que se generen específicamente en la categoría de magistrado, a la que aspiran también ―en las tres vacantes restantes― jueces que ya lo son y buscan promocionar o especializarse.

Algunas voces de la carrera judicial atribuyen la supuesta reticencia a convocar plazas por el cuarto turno a “un sesgo corporativista” que pasaría por considerar que quienes se convierten en magistrados por este camino están menos preparados que quienes deciden opositar. A ello, estas fuentes oponen que los juristas que optan por el cuarto turno deben cumplir una serie de requisitos, acreditar sus méritos mediante un examen práctico y una entrevista personal y superar un proceso formativo.

En el fondo de esta última polémica se encuentra el choque entre el Ministerio y el Consejo a cuenta, precisamente, del número de jueces y magistrados; de las reformas aprobadas por el Gobierno en materia de Justicia ―la del acceso a la carrera judicial, la regularización de jueces sustitutos y la implantación de los tribunales de instancia―; y de las declaraciones de políticos que cuestionan las decisiones de jueces y tribunales. Perelló volvió a poner en el foco todas estas cuestiones durante el discurso que pronunció para dar la bienvenida a la nueva promoción de jueces, en lo que Bolaños tachó directamente de “discurso político”.