La asociación mayoritaria de jueces transmite a Bruselas su “inquietud” por los ataques políticos al Poder Judicial

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en la carrera judicial, ha transmitido a la delegación de la Comisión Europea que se encuentra de visita en España, para recabar información con la que elaborar el informe anual sobre el Estado de derecho en nuestro país, su “inquietud” por “determinadas declaraciones políticas que deslegitiman genéricamente a jueces y tribunales”.

Según ha informado en un comunicado, también ha alertado a Bruselas de “la ausencia de mejoras estructurales en independencia judicial, contrapesos institucionales y dotación de medios”, así como de “la falta de avances reales en la autonomía del Ministerio Fiscal” y de “la necesidad de preservar una clara delimitación entre jurisdicción constitucional y jurisdicción ordinaria”, apuntando así al choque entre Constitucional y Supremo.

Por otro lado, la APM ha señalado lo que considera un “incumplimiento” de la recomendación europea relativa a la reforma del sistema de elección de los 12 vocales judiciales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), recordando que, “pese a la renovación del órgano, no se ha modificado el modelo de designación parlamentaria de sus miembros”.

Asimismo, ha trasladado su “preocupación” por la reforma aprobada por el Gobierno sobre el acceso a las carreras judicial y fiscal, al considerar que “desplaza el control de los procesos de selección hacia el Poder Ejecutivo”.

En la misma línea, ha criticado la implantación de los tribunales de instancia argumentando que han generado “serias disfunciones organizativas derivadas de una reorganización sin inversión proporcional en jueces, personal, infraestructuras y tecnología”.

Además, la APM ha aprovechado el encuentro para reiterar su “compromiso con el Estado de derecho y con las instituciones europeas, subrayando que lo que se reclama no son privilegios, sino condiciones estructurales adecuadas para que la Justicia pueda cumplir su función constitucional”.

La asociación judicial ya se reunió la semana pasada con una delegación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior (LIBE) del Parlamento Europeo, que estuvo encabezada por Javier Zarzalejos (Partido Popular Europeo) y de la que también formaron parte Jorge Buxadé, la belga Assita Kanko (ambos de Conservadores y Reformistas), la neerlandesa Raquel García Hermida-Van del Walle (Renew Europe) y el italiano Alexander Zan (Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas). Entonces, la APM advirtió a los eurodiputados sobre lo que definió como un “deterioro” del Estado de derecho en España.