Cataluña alerta a la OMS de un caso de gripe porcina contagiado entre personas en Lleida

El paciente no ha tenido contacto con animales ni granjas que expliquen el origen de la infección, que sigue sin identificarse, pero la Generalitat no ha detectado más positivos y considera que el riesgo para la población sigue siendo “muy bajo”

La Generalitat de Cataluña ha comunicado a las autoridades europeas y a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la detección de un caso de gripe porcina en una persona de 83 años residente en la provincia de Lleida de la que desconoce la fuente de contagio, según ha confirmado a EL PAÍS el Gobierno catalán.

El paciente, que se ha restablecido, no ha tenido contacto con cerdos ni explotaciones ganaderas de este animal, lo que ha llevado a los expertos a la conclusión de que ha podido existir una transmisión de persona a persona del patógeno. Esto ha encendido todas las alarmas por el potencial pandémico del virus de la gripe porcina si se recombina con uno de la gripe humana, lo que puede ocurrir si un cerdo se contagia simultáneamente de ambos.

La última vez que esto sucedió fue en 2009, con la llamada gripe A, que dio lugar a una epidemia que causó 300.000 muertes en todo el mundo a pesar de que finalmente fue menos virulenta de lo que se temía inicialmente, según las estimaciones publicadas en revistas de referencia como The Lancet.

Este caso coincide en el tiempo con el brote de peste porcina que también sufre Cataluña, pero se trata de otra infección vírica que no tiene ninguna relación con la gripe y no afecta al ser humano, aunque tiene un enorme impacto económico por la alta mortalidad que provoca en cerdos de granja.

Esteve Fernández, secretario de Salud Pública de la Generalitat, explica a este diario que la detección del caso tuvo lugar el 11 de febrero: “Ocurrió en el marco de la vigilancia epidemiológica de los virus gripales en un paciente residente en la provincia de Lleida que había acudido a un centro sanitario por otras dolencias”.

El personal sanitario tomó una muestra para realizar una PCR que resultó positiva y se envió al laboratorio de referencia para realizar una secuenciación genética. Esta dio como resultado un caso humano de gripe porcina A(H1N1).

El diagnóstico “activó inmediatamente los circuitos de vigilancia epidemiológica, microbiología y comunicación institucional, iniciando una investigación completa”, añade Fernández.

Origen del contagio desconocido

Los trabajos revelaron que ni el paciente ni ninguno de sus contactos había tenido exposición previa a cerdos, granjas de animales u otros posibles animales que puedan transmitir el virus. Todos los contactos permanecieron durante el tiempo de vigilancia asintomáticos y las PCR a las que fueron sometidos han dado resultado negativo.

“Se han descartado también posibles errores o contaminaciones en la toma de muestra del caso. Las últimas muestras serán remitidas hoy a la OMS. Dada la excepcionalidad del caso, Salud Pública ha revisado minuciosamente todas las fases del proceso diagnóstico, desde la toma de muestra en urgencias hasta la secuenciación, para excluir cualquier error o contaminación”, explica Fernández.

Todo lo anterior ha llevado a los investigadores a pensar que el paciente resultó contagiado por otra persona asintomática que, a su vez, había contraído el virus de un cerdo o de una tercera persona. Los estudios llevados a cabo no han encontrado más casos en la zona de Lleida ni detectado un aumento de las infecciones respiratorias.

El caso fue notificado al Centro de Coordinación da Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES) el 13 de febrero y a continuación a las autoridades europeas y a la OMS, en cumplimiento del Reglamento Sanitario Internacional (RSI). Fruto de estas comunicaciones, el centro colaborador de la OMS confirmó que el virus pertenece al linaje porcino euroasiático H1 1C.2.2, como había revelado la primera secuenciación realizada en el Hospital Vall d’Hebron de Barcelona.

Expertos de la OMS, del CCAES y la Generalitat siguen en estos momentos analizando la situación, aunque el mensaje de todas las fuentes consultadas es de tranquilidad. Este tipo de virus de gripe porcina han provocado esporádicamente infecciones en seres humanos —casi siempre en trabajadores de granjas expuestos a los animales, como ha ocurrido en los tres casos detectados en los últimos 20 años en España—, aunque estas suelen ser generalmente leves y sin transmisión entre personas, por lo que el riesgo para la población se sigue considerando “actualmente muy bajo”, según el Gobierno catalán.

María Montoya, doctora en Bioquímica del Centro de Investigaciones Biológicas Margarita Salas del CSIC, destaca las labores de vigilancia que han permitido detectar este caso: “El intercambio de virus entre animales y el ser humano ocurre cuando hay contacto directo. Luego, quien se ha infectado puede transmitirlo a terceras personas. Esto ocurre con la gripe y puede suponer, en primer lugar, un riesgo para personas inmunodeprimidas. Y también es importante saber cómo circulan y evolucionan estos virus con potencial pandémico para estar mejor preparados para cualquier escenario futuro”. En todo caso, sigue esta experta, “este tipo de infecciones se han podido producir en el pasado sin que entonces fueran detectadas y el hecho que ahora lo sean es positivo”.

El director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad, Pedro Gullón, ha declarado por su parte que “se trata de casos esporádicos que también se producen en otros países, por lo que no debe generarse alarma”, aunque ha incidido en que “desde el punto de vista de la salud pública, es fundamental mantener una vigilancia estrecha de cada caso para prevenir posibles contagios secundarios y esclarecer con precisión su origen”.