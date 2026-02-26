Hansi Flick pierde a Frenkie de Jong durante más de un mes

El centrocampista, lesionado del bíceps distal de la pierna derecha durante el entrenamiento de este jueves, estará entre cinco y seis semanas de baja justo tras el regreso de Pedri

Un nuevo contratiempo azota al Barcelona: Frenkie de Jong se ha lesionado durante el entrenamiento matinal de este jueves en la Ciudad Deportiva y estará de baja entre cinco y seis semanas. El club confirmó por la tarde que el centrocampista neerlandés sufre una lesión en el bíceps distal de la pierna derecha, un percance que llega en un momento clave de la temporada.

La baja supone un golpe para Hansi Flick, que considera a De Jong una pieza estructural de su centro del campo. Justo cuando Pedri regresó ante el Levante tras un mes fuera de los terrenos de juego, el técnico alemán pierde al futbolista neerlandés: la última vez que ambos coincidieron en el once titular fue el pasado 21 de enero ante el Slavia de Praga.

De Jong, que venía de marcar su primer gol de la temporada ante el Levante, ha disputado 31 partidos esta campaña, 26 de ellos como titular. El segundo capitán del Barça hasta ahora solo se había ausentado en ocho encuentros, algunos de ellos por fiebre o acumulación de tarjetas, lo que convierte esta lesión en su primera ausencia prolongada por un problema físico más serio.

Según los plazos manejados por el club, el neerlandés se perderá compromisos importantes. No estará en la vuelta de las semifinales de la Copa del Rey frente al Atlético de Madrid, un partido vital y de gran exigencia tras el contundente 4-0 encajado en el Metropolitano. Tampoco podrá disputar la ida ni la vuelta de los octavos de la Champions League, ni al menos cuatro jornadas de Liga ante Villarreal, Athletic Club, Sevilla y Rayo Vallecano. Los siguientes encuentros ya serían el partido liguero ante el Atlético y los hipotéticos cuartos de final de la Champions.

Una situación en la que el alemán tendrá que recurrir a Marc Casadó —que no ha jugado ni ante el Girona ni ante el Levante—, a Marc Bernal —que ha ganado mayor continuidad y ha aportado dos goles en los últimos cuatro partidos— e incluso a Eric García. Cuando Flick recuperaba a Pedri, pierde a De Jong, obligándole a seguir reconfigurar el centro del campo sin sus dos piezas titulares. Y este sábado el primer reto será ante el Villarreal.