Flick regatea la rabia de Lamine al ser cambiado: “¿Se ha enfadado?”

Cuando el pasado invierno Deco, director deportivo del Barcelona, rastreó el mercado, se dio cuenta de que no podía satisfacer la petición de Flick: traer un central. Entonces pensó en Cancelo. Y, aunque el Inter de Milán apuraba las horas para llevárselo a San Siro, el área deportiva azulgrana estaba tranquila. Contaba con el apoyo de Jorge Mendes, agente del lateral portugués, y con la voluntad del jugador de regresar a Barcelona. Según el propio futbolista, apostaba por volver al lugar en el que había sido feliz. Y no se equivocó. Cancelo recuperó la sonrisa en el Camp Nou y hasta Flick se convenció.

“Cancelo hizo un partido fantástico. Vimos su calidad, ha generado buenas oportunidades, especialmente en el primer tiempo. Es lo que quiero ver de su parte”, elogió el entrenador del Barcelona al lateral. “Sí”, resolvió sin dudar Cancelo, “ha sido mi mejor partido desde el regreso. Tengo que aprovechar la oportunidad cuando el míster me pone. Sentía que estaba entrenando muy bien. Luego todo sale en el partido”.

A Luis Castro, entrenador del Levante, no le sorprendió la estrategia del Barcelona. Sí, en cambio, el poderío de Cancelo. “Sabíamos que el Barcelona tenía jugadores abiertos en las bandas para atacar de frente. En la izquierda lo estábamos haciendo mejor que en la derecha. Hablamos para corregir. Estábamos dando más espacios y nos estaban haciendo daño”, analizó. El ruido que generaba Cancelo en el ala izquierda se convertía en silencio en el ataque derecho, justamente por el sector por el que atacaba Lamine Yamal.

Cuando Flick avisó a Lamine que lo iba a cambiar, el 10 frunció el ceño. La actitud no se modificó cuando vio su dorsal en el tablero. Yamal se quitó las vendas de la mano con rabia y enfiló, amargado, rumbo al banquillo. Flick, sin embargo, se hizo el distraído ante la reacción del joven. “¿Qué reacción? ¿Se ha enfadado Lamine Yamal? Lo importante para mí es que hemos ganado el partido y hay otros jugadores que merecen jugar”, resolvió. El alemán evitó mirar a Lamine para poner el foco en Roony Bardghji, su reemplazante: “También merece jugar, es muy profesional y trabaja muy bien en los entrenamientos”.

La desesperación de Lamine no condicionó la victoria azulgrana. “Cuando juegas contra un bloque tan bajo necesitas la llegada de los centrocampistas. Había que encontrar soluciones por ese costado izquierdo. Ha sido muy positivo marcar goles así”, analizó Flick. Y remató: “Es importante volver a ser líderes. Es muy positivo”.