El Gobierno refuerza la prohibición de los espectáculos taurinos que se mofen de personas con discapacidad

Hay tradiciones que nunca pasan. Hace siglos que los Reyes Magos traen regalos, o que las comidas en España se prolongan en la sobremesa. Otras, en cambio, no aguantan el paso del tiempo: imposible celebrar aún en 2026 el lanzamiento de una cabra desde un campanario. Ahora, el Gobierno quiere que otra vieja costumbre, los conocidos como shows cómicos de enanos toreros, desaparezca para siempre. Por eso ha modificado hoy martes el Reglamento de Espectáculos Taurinos a través de un real decreto para impedir la celebración de eventos públicos que denigren a personas con discapacidad. “No quedará resquicio legal para permitir espectáculos en los que se realiza una mofa pública […], más en concreto de personas con enanismo”, apunta un comunicado difundido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, impulsor de la medida.

Más información El debate sobre la tauromaquia, una batalla cultural y política que divide a la izquierda

El departamento dirigido por Pablo Bustinduy recuerda que estos espectáculos en realidad ya fueron prohibidos por la Ley General de la Discapacidad. La reforma de esta normativa, en tramitación parlamentaria, prevé tipificar estas prácticas como “infracciones muy graves”, con multas de entre 600.000 euros y un millón. Mientras, el Consejo de Ministros quiere acabar con cualquier posible vacío legal, con el nuevo apartado 4 del artículo 90 del Reglamento de Espectáculos Taurinos: “Los espectáculos cómico-taurinos respetarán la dignidad humana, sin que puedan lesionar los derechos de las personas ni someterlas a mofa o denigración pública, en particular, de las minorías sociales, como la de las personas con discapacidad. La Autoridad gubernativa competente no podrá autorizar espectáculos […] que infrinjan este mandato”. A la vez, el Ministerio evidencia que desde 2022 el programa Pisadas con dignidad ofrece reinserción laboral a quienes “se han visto obligados a trabajar en estos espectáculos taurinos y en otro tipo de shows denigrantes que hacen escarnio público de sus cuerpos”.

El ministro de Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, y el ministro para la Transformación Digital, Óscar López, a su llegada a la rueda de prensa de hoy posterior al Consejo de Ministros. Ricardo Rubio (Europa Press)

En un comunicado del pasado 1 de febrero el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad) sostuvo que “esta modificación constituye un paso relevante en la erradicación de prácticas discriminatorias y humillantes que, bajo la apariencia de entretenimiento o tradición, han perpetuado estereotipos ofensivos y atentatorios contra la dignidad”. El organismo ha seguido de cerca este procedimiento y estima que más de 4,5 millones de ciudadanos padecen algún tipo de discapacidad.

Hace justo un año, sin embargo, la justicia ofreció una interpretación diferente. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 5 de Málaga falló a favor de la realización del espectáculo “cómico-taurino” Diversiones en el ruedo y sus enanitos toreros. El evento se iba a celebrar en el pueblo de Cortes de la Frontera en el verano de 2023, hasta que la Junta de Andalucía denegó su autorización, en su primera decisión en este sentido, que citaba expresamente la ley de derechos de las personas con discapacidad. Sin embargo, tras el recurso de la promotora, la jueza adujo que no existía “ningún dato objetivo” que permitiera concluir que la finalidad fuera “la mofa de estas [personas] o de su discapacidad”. Si se entendiese así, argumentaba el fallo, habría que suprimir la intervención de personas con discapacidad en cualquier otro espectáculo.

El Gobierno insiste, sin embargo, en su camino. Y apuesta por pasar directamente a la acción. La tauromaquia, así, vuelve a asomarse a la actividad política, donde últimamente aparece con cierta frecuencia. Hace un mes, el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas pidió explicaciones a España por permitir la asistencia de menores de edad a espectáculos taurinos. Y el pasado 7 de octubre el Congreso tumbó una Iniciativa Legislativa Popular que pedía retirarle la protección cultural nacional a las corridas de toros. Los diputados rechazaron la simple toma en consideración de la propuesta, respaldada por más de 600.000 firmas. Es decir, no quisieron ni oír hablar de ello. La abstención del PSOE, entre muchas polémicas, resultó decisiva para blindar la fiesta.