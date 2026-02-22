El Govern de Illa no tira la toalla con los Presupuestos pese al plantón de ERC

“Cataluña necesita presupuestos. No contemplo otro escenario”. Así de tajante se ha mostrado el president Salvador Illa en una entrevista a este diario, cuando se le ha preguntado qué piensa hacer ante el plantón de Esquerra Republicana a negociarlos. El jefe del Govern tira de convicción para no dejar pasar la pantalla pero el reloj corre y las posibilidades aprobarlos en el primer trimestre de este año, como estaba planeado, se desvanece.

El arrojo y prisa que muestra el Ejecutivo de Illa contrasta con la calma que transpira Esquerra. Junqueras, el sábado, loó los acuerdos alcanzados con los socialistas en el pasado, agradeció el gesto de Illa del pasado viernes comprometiéndose con la cesión del IRPF pero dejó claro que espera “gestos” del PSOE en esa carpeta. Y mientras eso llega, explicó, se abre a negociar suplementos de crédito, como lo hizo el año pasado.

“Podemos poner sobre la mesa los mismos recursos que se pueden poner con unos presupuestos”, defendió Junqueras cuando se refirió a los suplementos, como una fórmula para evitar lastrar más la atención de necesidades de los ciudadanos, pero siempre manteniendo abierta la puerta para un pacto global.

En el Govern, sin embargo, evitan pronunciarse sobre esa posibilidad, inclusive como un camino intermedio. Ninguna de las voces se sale de las declaraciones de Illa o de su número dos, Albert Dalmau. El Ejecutivo se “dejará la piel” para tener unas cuentas, aunque tal vez ya nadie se comprometa con fechas. Los Presupuestos para este año son importantes, pero también hay una foto más grande. Illa necesita al menos unas cuentas propias. Si lograra salir del corsé que trabajar con las de 2023 podría navegar lo que queda de mandato con muchas menos estrecheces.

La sensación de parón abrupto en el Ejecutivo catalán es considerable, pues aunque había reservas se comenzaba a vislumbrar algo de luz. En la semana de la vuelta de Illa, tras sellar el acuerdo con los Comunes, se esperaba que todo se encarrilara con ERC el viernes, que Junqueras bendijera la negociación el sábado y poder sentarse a negociar esta semana. No fue así.

El Govern, que solo cuenta con 41 de 135 diputados, pasó el año pasado por el viacrucis de tener que aprobar suplementos por 4.000 millones de euros en tres tandas diferentes de votaciones. En la primera, de 2.168 millones, se garantizó poder responder al crecimiento de gasto en salud y educación, por ejemplo. Esquerra quiso fragmentar la votación que permitía liberar recursos pese a la prórroga para marcar distancia con los socialistas y rentabilizar políticamente lo obtenido.

Los republicanos, por ejemplo, lograron que se inyectara más dinero en la Agencia Tributaria de Cataluña y prepararla para poder gestionar el IRPF. Los de Jéssica Albiach, por su parte, obtuvieron movilizar 850 millones para vivienda o más 13 millones de euros para programas de salud bucodental, entre otros.