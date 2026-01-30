Sheinbaum celebra que Salinas salde su deuda de impuestos: “Es el pago más grande por un caso de este tipo”

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha celebrado este viernes desde su conferencia matutina el abono que hizo el empresario Ricardo Salinas Pliego para saldar la deuda que mantiene con Hacienda. “Es el pago más grande que se haya hecho por un caso de este tipo”, ha subrayado sobre los 10.400 millones de pesos pagados este jueves. La mandataria ha calificado de histórica la victoria del Estado ante el adeudo fiscal del magnate, quien todavía debe pagar más de 22.000 millones en 18 mensualidades.

Tras casi dos décadas de litigio con el equipo legal de Salinas, quienes consiguieron retrasar el pago de la deuda en impuestos hasta este jueves, las arcas públicas de México recibieron la primera parte de los 32.133 millones de pesos que finalmente debe el empresario. “Qué bueno que decidieron pagar. Qué bueno”, ha expresado Sheinbaum tras varios meses de batalla pública con el magnate desde sus conferencias de prensa, en las que respondía a las publicaciones que Salinas hacía en sus redes sociales. El empresario, uno de los hombres más ricos de México, usaba su perfil para señalar a la presidenta y su partido de una persecución política. La querella llegó incluso a una petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en la que se alegaba hostigamiento “fiscal, judicial y administrativo” con el objetivo de “restringir su libertad de expresión y su participación en el debate público”.

Con todo, Sheinbaum se mantuvo fiel a su discurso para “terminar con los privilegios” fiscales y obligar a Salinas a saldar su deuda. “No es un tema político de ningún tipo. Si no sencillamente de adeudo fiscal y qué bueno que tomaron la decisión de pagar”, ha indicado la mandataria. La deuda de Salinas con el fisco, principalmente por su empresa Elektra, tenía un valor inicial de 36.000 millones de pesos, que habían ascendido a unos 50.000 millones por los recargos aplicados por los retrasos, en algunos casos de 17 años. El SAT terminó por determinar que el adeudo era de 51.000 millones de pesos, pero si comenzaba a saldarla voluntariamente y sin demoras podía acceder a ventajas fiscales de hasta un 39%. Finalmente, la rebaja ha sido de hasta el 37% de la deuda. Con su primer abono, Salinas Pliego ya ha cubierto casi una tercera parte de la deuda. El restante, unos 22.000 millones de pesos, lo hará en cuotas mensuales de 1.200 millones de pesos durante los próximos 18 meses.

El Grupo Salinas manifestó este jueves su desacuerdo con Hacienda, pero confirmó su compromiso de pago para “dar vuelta a la página”, “poner fin a la persecución” y concentrarse “en lo que importa: seguir creando valor para México”. Con eso, consideran saldadas todas las deudas con Hacienda.