Estados Unidos acusa de narcoterrorismo a alias La Rana por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa en Baja California

La Fiscalía del distrito sur de California anuncia una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre el paradero de uno de los operadores de La Mayiza y de su hermano, alias Aquiles

La oficina en el distrito sur de California de la Fiscalía General de Estados Unidos ha acusado de narcoterrorismo a René Arzate García, alias La Rana, por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa y sus operaciones de tráfico de drogas y crimen organizado en el Estado de Baja California. Las autoridades estadounidenses han ofrecido una recompensa de cinco millones de dólares por información sobre el paradero del presunto operador de La Mayiza, una de las facciones en disputa contra Los Chapitos, y también de su hermano, Alfonso Arzate García, alias Aquiles. Es la segunda acusación que la Administración Trump realiza por los cargos de narcoterrorismo. La primera fue contra Pedro Inzunza Noriega, alias Sagitario, y su hijo, Pedro Inzunna Coronel, presuntos líderes de la organización de los Beltrán Leyva.

El anuncio ha sido dado a conocer este jueves por el fiscal del Distrito Sur de California, Adam Gordon, acompañado por miembros del Buró Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés), la agencia antinarcóticos estadounidense (DEA) y del Departamento de Estado. Los hermanos Arzate, según la investigación de las agencias de seguridad, son considerados operadores clave del Cartel de Sinaloa en la ciudad de Tijuana, en Baja California, donde han controlado el corredor de drogas hacia Estados Unidos desde 2014, año desde cuando permanecen prófugos.

“Hoy anunciamos una acusación actualizada contra René Arzate García, infamemente conocido como La Rana, un lugarteniente de alto rango y ultraviolento del Cartel de Sinaloa que ha controlado el corredor de drogas de Tijuana durante 15 años mediante la fuerza y el miedo”, ha afirmado Gordon durante una conferencia de prensa.

La acusación original contra La Rana era del 25 de julio de 2014, cuando la Fiscalía del Distrito Sur de California lo imputó por delitos de narcotráfico junto con 117 personas más vinculadas al Cartel de Sinaloa. Esta nueva imputación añade cargos por narcoterrorismo y ayuda material al terrorismo, que pueden acarrear penas mínimas de 20 años en prisión y multas por 20 millones de dólares si es que son declarados culpables en un juicio. La designación de organizaciones terroristas a seis carteles mexicanos y dos pandillas sudamericanas fue realizada por la Administración del republicano en febrero de 2025. El fiscal Gordon está al frente de la unidad que combate el narcoterrorismo, que fue creada en pasado abril de 2025.

