El arresto de Pedro Inzunza Noriega cierra un año de cooperación en seguridad entre México y Estados Unidos

Pedro Inzunza Noriega, presunto líder de la organización de los Beltrán Leyva. Departamento de Justicia de ESTADOS UNIDOS

Han pasado solo siete meses entre que Donald Trump acusara a los primeros mexicanos de narcoterrorismo y que estos hayan sido neutralizados —uno abatido y otro detenido— por las autoridades de México. El caso de Pedro Inzunza Coronel y su padre, Pedro Inzunza Noriega, cúpula de los Beltrán Leyva, resume el esfuerzo del Gobierno de Claudia Sheinbaum por presentar resultados a su vecino del norte. En un escenario cada vez más intimidatorio, coronado por la captura de Nicolás Maduro en los ataques de este fin de semana a Venezuela, Estados Unidos sigue flagelando a México, pero también reconoce que el nivel de colaboración entre ambos países es como nunca antes. En el afán de proteger esa lucha coordinada contra el narcotráfico se enmarca el último golpe a uno de los históricos clanes del Cartel de Sinaloa.

No ha sido un buen diciembre para la organización del Chapo Isidro, uno de los hombres más buscados por el FBI y quien presuntamente dirige la escisión de los Beltrán Leyva. El mes empezó con la muerte de su número dos, Pedro Inzunza Coronel, conocido como El Pichón, quien fue abatido en un operativo de la Marina en Guasave, al norte de Sinaloa, y terminó con la detención del padre, Pedro Inzunza Noriega, alias El Sagitario, en Culiacán, la capital del Estado. Los dos habían sido los primeros identificados como narcoterroristas por el Gobierno de Trump. “Juntos dirigen una de las más grandes y sofisticadas redes de producción de fentanilo en todo el mundo”, aseguró en mayo el fiscal Adam Gordon. Esta acusación los convirtió automáticamente en objetivos prioritarios a un lado y otro de la frontera.

Los Inzunza no eran desconocidos para la justicia. Ya en 2023, El Sagitario fue sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por tráfico de fentanilo. La Administración de Joe Biden lo identificaba al lado de Óscar Manuel Gastélum, alias El Músico, y Fausto Isidro Meza Flores, nombre detrás del Chapo Isidro, como los líderes de la organización Beltrán Leyva. El clan, que colaboró con El Chapo Guzmán hasta 2008, quedó descabezado tras la muerte de Arturo Beltrán Leyva y la detención de su hermano Alfredo. Sin embargo, la organización siguió en el negocio criminal con el traslado de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos y, en los últimos años, también de fentanilo.

Sus nombres volvieron a los titulares hace justo un año, cuando el Gobierno de México anunció el decomiso del mayor alijo de fentanilo de la historia del país. Más de 1.500 kilos de estas pastillas fueron incautadas en inmuebles relacionados con la familia Inzunza en Guasave y Ahome. Esta operación fue uno de los primeros golpes que Omar García Harfuch dio como nuevo secretario de Seguridad de México justo antes de que Trump regresara a la Casa Blanca. El látigo del republicano ha terminado por acelerarlo todo: desde principios de 2025, el equipo de Claudia Sheinbaum apostó por militarizar la frontera con más de 10.000 uniformados y consolidar una estrategia de arrestos masivos, bajo la que ya se ha detenido a 39.000 personas en solo 14 meses de Gobierno.

Estas acciones han servido a la presidenta tanto para contener aranceles como para que el secretario de Estado, Marco Rubio, anuncie que “el Gobierno de México está haciendo más en este momento en el tema de seguridad que jamás en su historia”. Estas palabras cobran ahora una importancia nueva, después de que este sábado Estados Unidos atacara Venezuela, capturara a Maduro —a quien también acusa de narcoterrorismo— y Trump recordara que México está gobernado por carteles: “Algo va a tener que hacerse en México”, ha dicho el presidente.

No es la primera vez que el republicano agita el fantasma de una intervención militar en México. La idea es vieja y está auspiciada por el ala trumpista más dura, sin embargo, siempre ha sido descartada por Sheinbaum. Este mismo sábado, ha insistido: “Hay comunicación, hay entendimiento en temas de seguridad que se ha establecido en varias ocasiones”. Por eso, la presidenta mexicana sigue remarcando que su estrategia de seguridad funciona y que, según las cifras preliminares, 2025 ha cerrado con 20.600 homicidios dolosos, 6.000 menos que el año anterior.

La Administración estadounidense firmó de la mano de Marco Rubio este septiembre un acuerdo de colaboración en seguridad en el que uno de los puntos principales era el respeto a la soberanía. Además, los cargos trumpistas siguen felicitando a Sheinbaum por sus medidas. Uno de los últimos cumplidos de Estados Unidos a la mandataria fue justo por el deceso del Pedro Inzunza Coronel, de 33 años. “Felicidades al Gobierno de México por su exitosa operación en Michoacán contra el Cártel de Sinaloa. Pedro ‘N’ (Pichón) fue abatido”, celebraba el embajador estadounidense Ronald Johnson: “Pichón estaba acusado de múltiples delitos en México, incluyendo homicidios, secuestros, tortura y cobro violento de deudas por narcotráfico. También era buscado en los Estados Unidos por diversos crímenes. Estos resultados reflejan lo que nuestras naciones pueden lograr cuando trabajan juntas”.

El embajador no ha dicho nada, todavía, sobre Pedro Inzunza padre, quien con 62 años y en silla de ruedas aguarda su extradición a Estados Unidos. El apodado Señor de la Silla enfrenta acusaciones federales por blanqueo, tráfico de drogas y delincuencia organizada. Será, además, el primer mexicano en afrontar el cargo de narcoterrorismo, por el que la Fiscalía estadounidense busca que permanezca de por vida en prisión.