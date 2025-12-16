Ir al contenido
México
Fentanilo

Sheinbaum critica la declaratoria de Trump del fentanilo como arma de destrucción masiva

La presidenta de México defiende el uso médico del opioide e insiste en atender las causas del consumo de drogas como estrategia de prevención

Micaela Varela
Micaela Varela
México -
Ir a los comentarios

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha criticado la decisión de Trump de clasificar al fentanilo como “arma de destrucción masiva” y ha defendido su uso médico. “El fentanilo tiene también un consumo legal, se usa como anestésico. Entonces, ¿qué implicaciones tiene para el uso legal y para el uso no legal cuando se determina que es un arma de destrucción?”, ha indicado en su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional. Además, la mandataria ha vuelto a insistir en su estrategia de prevención del consumo de drogas, que lejos de ser punitiva, atiende a las causas sociales detrás del uso de sustancias.

El presidente de Estados Unidos ha endurecido aún más su discurso contra el fentanilo, al que señala como causante de la muerte de al menos 200.000 personas cada año, más que “ninguna bomba“. Por ello, ha firmado una orden ejecutiva que desbloquea ”todas las herramientas para combatir a los carteles y las redes extranjeras responsables de inundar las comunidades con esta sustancia mortal”, según ha señalado la Casa Blanca en un comunicado. Ante la creciente amenaza intervencionista, Sheinbaum ha recordado que México no aceptará ninguna operación extranjera en su territorio para combatir el tráfico de drogas.

Además, la presidenta ha informado que su equipo está estudiando la medida de Trump para dimensionar las implicaciones legales que tendría en la política de combate al narcotráfico en territorio mexicano. “Hay que analizar cuáles son los alcances y nuestra posición es que, más allá de la parte punitiva y que tiene que perseguirse aquellos que generan violencia con el tráfico de drogas, el tema central es la atención a las causas del consumo de drogas”, ha insistido. Para su Administración, los esfuerzos de la estrategia deben focalizarse en la salud mental, los valores familiares y la educación de los consumidores más jóvenes. “Si no se atienden las causas, será el fentanilo o será otra sustancia, pero se seguirán usando drogas y la causa fundamental tiene que ver con un desapego. Con que las y los jóvenes prefieren la utilización de las drogas para salir de su realidad en vez de atender el fondo de su situación”, ha explicado.

Sobre la firma

Micaela Varela
Micaela Varela
Es periodista de EL PAÍS en Ciudad de México. Nacida en Argentina y criada en Valencia, España. Graduada en la carrera de Periodismo en la Universitat Jaume I y máster de Periodismo en EL PAÍS. Escribe sobre derechos humanos, sociedad y cultura.
