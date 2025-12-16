Trump clasifica el fentanilo como un “arma de destrucción masiva”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha firmado este lunes una orden ejecutiva para clasificar el fentanilo, una droga 50 veces más adictiva y potente que la heroína, como un “arma de destrucción masiva”. “Ninguna bomba hace lo que esto está haciendo. 200.000, 300.000 personas mueren cada año, que sepamos”, ha expuesto el mandatario, en relación con decenas de miles de muertes que el opiáceo causa anualmente por sobredosis. Esta designación, que el republicano ha tildado de “histórica”, amplía de forma drástica las atribuciones del Gobierno de Estados Unidos para combatir el opioide sintético, de acuerdo con las agencias informativas.

“Este paso crítico libera todas las herramientas para combatir a los carteles y las redes extranjeras responsables de inundar las comunidades con esta sustancia mortal, la principal causa de muerte entre los estadounidenses de entre 18 y 45 años”, ha subrayado la Casa Blanca en un comunicado.

La firma de esta orden ejecutiva es un paso más en el endurecimiento de la política antidrogas en la que está inmersa la Administración Trump desde el regreso de Trump a la Casa Blanca. Uno de los focos ha sido el señalamiento a los carteles mexicanos, a los que en febrero clasificó como organizaciones terroristas extranjeras, una medida que ha abierto la polémica por la posible incursión militar estadounidense a México.

El Gobierno mexicano ha rechazado de manera tajante esa posibilidad; Washington lo ha descartado, aunque mantiene tendida la mano. “Si quieren ayuda, tienen que pedirla”, expuso el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio. Y añadía: “Estamos dispuestos a brindarles toda la ayuda que necesiten. Obviamente, no quieren que intervengamos. No vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México”.

Pero México no ha sido el único objetivo en esa lucha contra el narcotráfico. El Gobierno estadounidense también ha puesto la mira en aguas del mar Caribe, en donde han sido asesinadas más de 80 personas en diferentes ataques lanzados por el ejército sobre presuntas narcolanchas. Varios congresistas demócratas ya han advertido sobre la posibilidad de que uno de los ataques, ordenados por el secretario de Defensa, Pete Hegseth, podría haber violado las normas internacionales y ser considerado como un crimen de guerra. Trump ha asegurado que “pronto” comenzarán además ataques terrestres en esa “campaña contra el narcotráfico”.