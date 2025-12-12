Trump se acerca a la reclasificación de la marihuana

El tema separa al presidente de los republicanos más conservadores, mientras que las encuestas sugieren que los estadounidenses están a favor de un cambio

El presidente Donald Trump podría anunciar la reclasificación de la marihuana el próximo lunes, según varios reportes. Esta movida inesperada, que se aleja de su postura durante su primera Administración, ya ha tenido un impacto en los mercados, y ha vuelto a colocar al cannabis en el centro de la conversación política y económica del país.

El jueves por la noche, The Washington Post adelantó que el presidente comunicará a diversas agencias federales su intención de mover la marihuana de la categoría de las sustancias más peligrosas —donde se encuentra junto con la heroína— hacia la del Schedule III, una clasificación compartida por analgésicos como el Tylenol con codeína o ciertos esteroides. Horas después, Axios confirmó que la medida podría concretarse a inicios del próximo año.

El mercado reaccionó de inmediato. Tilray Brands, una de las productoras de cannabis más reconocidas, saltó más de un 30% en las operaciones previas a la apertura bursátil. Canopy Growth y SNDL también registraron subidas de dos dígitos, mientras que fondos especializados, como el Amplify Seymour Cannabis ETF, repuntaron más del 19%, después de un lustro de pérdidas.

De acuerdo con Newsweek, Trump abordó el tema el miércoles desde el Despacho Oval en una llamada que incluyó al presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson; al secretario de salud Robert F. Kennedy Jr.; al director de Medicare y Medicaid, Mehmet Oz; y a líderes de la industria del cannabis. La discusión dejó la impresión de que el Gobierno podría estar afinando los detalles finales de la reclasificación.

Trump ya había coqueteado con la idea de reclasificar la marihuana durante su campaña, bajo la promesa de “centrarse en la investigación para desbloquear los usos médicos” de la planta, si lograba reclasificarla como sustancia de bajo potencial adictivo. En agosto confirmó que estudiaba el cambio, y en septiembre publicó un video en el que sugería que Medicare cubriera productos derivados del CBD.

Esta movida representaría una especie de continuación a los esfuerzos del presidente Joe Biden, quien inició un proceso similar en 2023, pero no logró concluirlo antes del final de su mandato. También es un giro comparado a las políticas de su primera Administración, en la cual frenó la política amigable establecida durante la presidencia de Barack Obama.

Ahora, el tema separa a Trump de los republicanos más conservadores, mientras que las encuestas sugieren que los estadounidenses están a favor de un cambio para el cannabis. Un sondeo realizado por la consultora y empresa de investigación Gallup encontró que el 64% respalda la legislación, una tendencia que ha ido en ascenso desde hace décadas. Dos docenas de Estados, además de varios territorios y Washington D. C., ya han legalizado el uso recreativo.

Por otra parte, grupos liberales como el Progressive Turnout Project, un PAC demócrata, han acusado al presidente de intentar robar la reforma de marihuana, mientras capitaliza un tema popular entre los votantes jóvenes.

¿Qué significaría la reclasificación?

Mover el cannabis al Schedule III no lo convertiría en legal, ni de uso recreativo a escala nacional. No habría una despenalización total, pero sí una relajación normativa considerable. La nueva categoría reduciría supervisiones, facilitaría la investigación médica —la cual se encuentra limitada debido a las regulaciones— y aliviaría la carga fiscal que sufren las empresas del sector.

Al momento, conseguir inversión aún es uno de los principales obstáculos para los productores, que dependen de préstamos caros y prestamistas alternativos debido a las restricciones bancarias federales.

Aunque los reportes sugieren que habrá un anuncio formal, el camino a la reclasificación aún es largo. Si la orden presidencial llega en enero, la Administración de Control de Drogas (DEA) tendría que iniciar un proceso regulatorio que, según analistas, podría culminar en verano, esto si la Casa Blanca no cambia antes de opinión.