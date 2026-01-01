Ir al contenido
Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 1 de enero

El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente, de lunes a domingo

Bonoloto comprobar sorteo del jueves 1 de enero de 2026
El País
El País
Madrid -
LAE celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.

El juego de la Bonoloto

Este tipo de juego se caracteriza por ser diferente a los sorteos de cupones diarios y funciona a través de apuestas. Se deben seleccionar un mínimo de 6 números para cada apuesta, si se escoge una apuesta simple, o hasta 11 números (solo cinco en cada apuesta) si se opta por las apuestas múltiples.

El precio de una apuesta es de 0,50 €, pero debes jugar boletos de al menos 1 €, lo que significa que debes incluir al menos dos apuestas si tu boleto participa en un único sorteo.

Resultados de la Bonoloto hoy

Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este jueves 1 de enero de 2025 han sido los siguientes:

  • La combinación ganadora: 7, 8, 10, 13, 41 y 43.
  • El complementario: 30.
  • El reintegro: 5.

Todos los Premios de la Bonoloto

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:

  • 1ª categoría (6 aciertos)
  • 2ª categoría (5 aciertos + número complementario)
  • 3ª categoría (5 aciertos)
  • 4ª categoría (4 aciertos)
  • 5ª categoría (3 aciertos)
  • Reintegro

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

Otros Sorteos del día

Cupón diario de la ONCE

La Primitiva

Lotería Nacional

Eurodreams

Extra de Navidad de la ONCE 2026

Cupón Extra de Navidad de la ONCE

