Bonoloto: comprobar sorteo del jueves 1 de enero
El sorteo de Loterías y Apuestas del Estado se celebra diariamente, de lunes a domingo
LAE celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.
El juego de la Bonoloto
Este tipo de juego se caracteriza por ser diferente a los sorteos de cupones diarios y funciona a través de apuestas. Se deben seleccionar un mínimo de 6 números para cada apuesta, si se escoge una apuesta simple, o hasta 11 números (solo cinco en cada apuesta) si se opta por las apuestas múltiples.
El precio de una apuesta es de 0,50 €, pero debes jugar boletos de al menos 1 €, lo que significa que debes incluir al menos dos apuestas si tu boleto participa en un único sorteo.
Resultados de la Bonoloto hoy
Los resultados del sorteo de la Bonoloto de este jueves 1 de enero de 2025 han sido los siguientes:
- La combinación ganadora: 7, 8, 10, 13, 41 y 43.
- El complementario: 30.
- El reintegro: 5.
Todos los Premios de la Bonoloto
La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera:
- 1ª categoría (6 aciertos)
- 2ª categoría (5 aciertos + número complementario)
- 3ª categoría (5 aciertos)
- 4ª categoría (4 aciertos)
- 5ª categoría (3 aciertos)
- Reintegro
El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.
