Sorteo Extra de Navidad de la ONCE 2026

El Sorteo Extra de Navidad de la ONCE se celebra este jueves 1 de enero.

La ONCE reparte este jueves 1 de enero 90 premios de 400.000 euros al cupón en el primer sorteo extraordinario del año

Cada comienzo de año llega cargado de esperanza con el Cupón Extra de Navidad de la ONCE, uno de los sorteos más esperados por los españoles. Este tradicional sorteo reparte millones en premios y convierte el primer día del año en una jornada de ilusión, solidaridad y suerte.

El Sorteo Extra de Navidad de la ONCE es el primero que se realiza este año 2026.

Premios del Sorteo Extra de Navidad de la ONCE

90 premios de 400.000 € a las 5 cifras del premio principal.

90 premios de 40.000 € a las 5 cifras del primer premio adicional.

90 premios de 20.000 € a las cinco cifras del segundo premio adicional.

180 premios de 400 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del premio principal.

180 premios de 300 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del primer premio adicional.

180 premios de 200 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio adicional.

13.500 premios de 100 € a las cinco cifras de los terceros premios adicionales.

810 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras del premio principal.

8.100 premios de 50 € a las tres últimas cifras del premio principal.

8.910 premios de 50 € a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional.

81.000 premios de 20 € a las dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio adicional.

810.000 premios de 10 € a la última cifra del premio principal (reintegro a la cifra señalada con R en el reverso).

Horario y dónde ver el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026

El sorteo de Navidad del Cupón Extra de Navidad de la ONCE se celebra este día 1 de enero de 2026 a las 11:00 de la mañana. Puedes ver la retransmisión del sorteo en directo desde la página oficial de Sorteos de la ONCE.

¿Cómo cobrar un décimo premiado del Cupón Extra de Navidad?

Para cobrar un décimo premiado del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, primero debes comprobar si tu cupón ha resultado ganador, lo cual puedes hacer en la web oficial de Juego ONCE en la aplicación móvil de la ONCE o en cualquier punto de venta autorizado.

Si tu premio es inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo directamente en cualquier quiosco o punto de venta de la ONCE, presentando el cupón original; el pago puede hacerse en efectivo o mediante abono electrónico si lo compraste por internet. En cambio, si el premio es de 2.000 euros o más, deberás acudir a una delegación territorial de la ONCE o a una entidad bancaria colaboradora (como BBVA o CaixaBank) con tu DNI y el cupón premiado, ya que estos premios se abonan mediante transferencia bancaria.

Si el cupón fue adquirido online, el importe se ingresa automáticamente en tu cuenta de usuario, y si supera los 2.000 euros, la ONCE te pedirá los datos bancarios para transferírtelo. En cuanto a los impuestos, los premios de hasta 40.000 euros están exentos, y solo se aplica una retención del 20% a la parte que exceda de esa cantidad. Es importante saber que el plazo para cobrar el premio es de tres meses desde el día siguiente al sorteo; pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca.

Comprobar los premios del Sorteo Extra de Navidad

Tras finalizar el sorteo Extraordinario se pueden comprobar los números premiados a través de la página oficial del sorteo, Juegos Once, y también a través de la web de EL PAÍS.