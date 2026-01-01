Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
CUPÓN DE LA ONCE

Sorteo Extra de Navidad de la ONCE 2026

La ONCE reparte este jueves 1 de enero 90 premios de 400.000 euros al cupón en el primer sorteo extraordinario del año

Sorteo Extra de Navidad de la ONCE 2026
El País
El País
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Cada comienzo de año llega cargado de esperanza con el Cupón Extra de Navidad de la ONCE, uno de los sorteos más esperados por los españoles. Este tradicional sorteo reparte millones en premios y convierte el primer día del año en una jornada de ilusión, solidaridad y suerte.

Premios del Sorteo Extra de Navidad de la ONCE

  • 90 premios de 400.000 € a las 5 cifras del premio principal.
  • 90 premios de 40.000 € a las 5 cifras del primer premio adicional.
  • 90 premios de 20.000 € a las cinco cifras del segundo premio adicional.
  • 180 premios de 400 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del premio principal.
  • 180 premios de 300 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del primer premio adicional.
  • 180 premios de 200 € a las cinco cifras del número anterior y posterior del segundo premio adicional.
  • 13.500 premios de 100 € a las cinco cifras de los terceros premios adicionales.
  • 810 premios de 500 € a las cuatro últimas cifras del premio principal.
  • 8.100 premios de 50 € a las tres últimas cifras del premio principal.
  • 8.910 premios de 50 € a las tres últimas cifras del primer y segundo premio adicional.
  • 81.000 premios de 20 € a las dos últimas cifras del premio principal, del primer y segundo premio adicional.
  • 810.000 premios de 10 € a la última cifra del premio principal (reintegro a la cifra señalada con R en el reverso).

Horario y dónde ver el sorteo del Cupón Extra de Navidad de la ONCE 2026

El sorteo de Navidad del Cupón Extra de Navidad de la ONCE se celebra este día 1 de enero de 2026 a las 11:00 de la mañana. Puedes ver la retransmisión del sorteo en directo desde la página oficial de Sorteos de la ONCE.

¿Cómo cobrar un décimo premiado del Cupón Extra de Navidad?

Para cobrar un décimo premiado del Cupón Extra de Navidad de la ONCE, primero debes comprobar si tu cupón ha resultado ganador, lo cual puedes hacer en la web oficial de Juego ONCE en la aplicación móvil de la ONCE o en cualquier punto de venta autorizado.

Si tu premio es inferior a 2.000 euros, puedes cobrarlo directamente en cualquier quiosco o punto de venta de la ONCE, presentando el cupón original; el pago puede hacerse en efectivo o mediante abono electrónico si lo compraste por internet. En cambio, si el premio es de 2.000 euros o más, deberás acudir a una delegación territorial de la ONCE o a una entidad bancaria colaboradora (como BBVA o CaixaBank) con tu DNI y el cupón premiado, ya que estos premios se abonan mediante transferencia bancaria.

Si el cupón fue adquirido online, el importe se ingresa automáticamente en tu cuenta de usuario, y si supera los 2.000 euros, la ONCE te pedirá los datos bancarios para transferírtelo. En cuanto a los impuestos, los premios de hasta 40.000 euros están exentos, y solo se aplica una retención del 20% a la parte que exceda de esa cantidad. Es importante saber que el plazo para cobrar el premio es de tres meses desde el día siguiente al sorteo; pasado ese tiempo, el derecho al cobro caduca.

Comprobar los premios del Sorteo Extra de Navidad

Tras finalizar el sorteo Extraordinario se pueden comprobar los números premiados a través de la página oficial del sorteo, Juegos Once, y también a través de la web de EL PAÍS.

Otros sorteos

Pasatiempos

Crucigrama para expertos

Sudoku para expertos

Crucigrama Mambrino

Palabra secreta

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Vecinos Villamanín Gordo Lotería de Navidad

¿Cómo funciona el sistema de papeletas? ¿Tiene responsabilidad el lotero? El procedimiento de Villamanín tras lo ocurrido con el Gordo

Sara Castro | Madrid

Viajar con los niños en Navidad, una fuente de aprendizaje que no todas las familias se pueden permitir: “Todo está demasiado caro”

Diana Oliver | Madrid

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Jubilarse a los 66 años y 8 meses llega a su fin: la nueva edad de retiro de 2026
  2. Un petrolero perseguido por Estados Unidos en el Caribe pintó una bandera rusa en un intento de escape
  3. Sandra Barneda: “Eso de las izquierdas y las derechas es arcaico, un pensamiento que solo sirve para marcar distancias”
  4. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
  5. Crece el “analfabetismo religioso”: dos de cada diez catalanes no saben qué se celebra en Navidad
Recomendaciones EL PAÍS
EL PAÍS Vinos
colecciones
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
Como cada año EL PAÍS y Bodegas Riojanas preparan la mejor selección de vino de esta Navidad
colecciones
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
Una oferta exclusiva para los lectores de EL PAÍS compuesta por 12 botellas
colecciones
Ediciones especiales, a un precio inigualable
Ediciones especiales, a un precio inigualable
colecciones
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
No te quedes sin tu lote de vinos, ¡cómpralo ya!
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_