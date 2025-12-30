Viajar con los niños en Navidad, una fuente de aprendizaje que no todas las familias se pueden permitir: “Todo está demasiado caro”

Para muchos hogares con ingresos bajos o medios, el viaje ha dejado de ser un “extra” accesible en temporadas altas como las vacaciones navideñas. Sin embargo, planificar con antelación y escoger destinos cercanos puede ayudar a preparar una escapada mágica

Ana (nombre ficticio), madrileña de 43 años y madre de dos niñas de 9 y 13 años, no viaja en Navidades desde 2022. “Antes salíamos una semana fuera, ahora solo escapadas de un día y cerca de casa para volver en el día. Todo está demasiado caro”, cuenta. Su situación no es excepcional. Según una encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024, una de cada cuatro familias con niños menores de 16 años no pudo permitirse al menos una semana de vacaciones al año. Un dato que Santiago Vallejo, vicepresidente y responsable de Relaciones Institucionales de la Mesa del Turismo de España, considera especialmente significativo. El experto apunta que, aunque el impacto varía según la composición del hogar y el contexto, el coste de vida ha crecido tanto que obliga a priorizar los ingresos en lo esencial. “Viajar ya no es un lujo universal, sino un privilegio creciente”, señala.

Vallejo recuerda que para muchas familias con ingresos bajos o medios el viaje ha dejado de ser un “extra” accesible. Aunque los españoles dedican de media alrededor del 3% de su renta anual a viajes, este porcentaje desciende notablemente en los hogares con menos ingresos, donde el margen disponible para el ocio se ha visto aún más reducido por la inflación.

Las familias que viajan lo hacen de forma más contenida. Como explica Estrella Díaz, catedrática de comercialización e investigación de mercados y experta en turismo inteligente, cuando el presupuesto es ajustado, las familias priorizan experiencias cercanas que maximicen la relación coste-beneficio. Ganan terreno los viajes de proximidad, el turismo rural y de naturaleza, así como las estancias en casas de familiares o amigos para ahorrar en alojamiento. También, añade la experta, proliferan las escapadas cortas frente a las grandes vacaciones, y se valoran destinos “todo en uno”, como campings con actividades o alojamientos con cocina, que permiten controlar el gasto. ¿Y cómo se desplazan? Responde Díaz que el coche se impone “por su flexibilidad y menor coste al viajar en grupo”.

Según la profesora Estrella Díaz, tras la pandemia, “volvimos con muchas ganas de viajar”, lo que ha contribuido a que el turismo “se haya democratizado en términos de oferta”. Explica que hoy existen más opciones accesibles —plataformas como Airbnb, vuelos low cost y mayor planificación para reducir gastos—, lo que ha ampliado el deseo de viajar a más hogares. Sin embargo, esta democratización convive con un problema económico. Díaz señala que el encarecimiento de alimentos, transporte y energía “ha reducido el presupuesto disponible” para el ocio y el turismo familiar. Esto genera lo que define como una paradoja: “Viajar es más accesible en términos de variedad y tecnología, pero menos asumible económicamente”, especialmente en temporadas altas, como las vacaciones de Navidad. Pese a ello, la disposición a viajar sigue siendo elevada, aunque con otra lógica. “La mayor parte de la población está dispuesta a viajar”, afirma, pero ahora lo hace con más planificación, comparando precios y “pensando todo bastante bien y con calma antes de viajar, sobre todo en hogares con niños”.

Viajes planificados para familias

En 2010, un momento de auge para los blogs de crianza, nació Familias en ruta, un punto de encuentro entre familias que disfrutan viajando. Han pasado 15 años y ahora, además de seguir teniendo esa motivación de ser un punto de encuentro, organizan viajes diseñados para familias con niños a Marruecos, Senegal, India y Egipto. “Las familias agradecen mucho compartir sus viajes y vacaciones con otras familias con niños”, cuenta Max López, profesional de la comunicación y fundador de este proyecto, quien añade que en estas ocasiones siempre surgen nuevas amistades entre los niños, pero también entre madres y padres. Además, señala que cuidan mucho que el ritmo y las propuestas de actividades, de modo que sean respetuosas para todos.

“La Navidad es una época superfamiliar a la que los niños le añaden un toque de magia especial”, dice López. La principal recomendación que da tiene que ver con imaginar, planificar y reservar, con la mayor antelación posible, para encontrar más ofertas y mejores precios en alojamiento y posibles vuelos. Para las familias que no suelan tener contacto habitual con la nieve, el fundador de Familias en ruta recomienda el Pirineo aragonés o un viaje a Laponia. Considera que no puede faltar en alguna ocasión un viaje al mundo de los mercados centroeuropeos de Navidad como Bruselas, Baviera, Cracovia o Budapest. Otra opción que apunta es escaparse del invierno a destinos como las Islas Canarias o Marruecos, “donde los niños pueden tener un encuentro con los Reyes Magos en pleno desierto”.

Los viajes ofrecen un aprendizaje informal al poner a los niños en contacto con otras culturas. Alistair Berg (Getty Images)

Mientras muchas familias ven cómo el coste de la vida limita o imposibilita unas vacaciones, para otras viajar no solo sigue siendo una prioridad, sino también un negocio rentable. Rubén Señor y Lucía Sánchez se conocieron viajando en 2013 y desde entonces no solo no han dejado de hacerlo, sino que ahora lo hacen en familia con sus hijos. Con más de 96.000 seguidores en Instagram, comparten su experiencia en la web Algo que recordar e incluso han grabado Caminos, un documental en el que muestran cómo organizar viajes con niños y disfrutar del mundo juntos. Ellos son el vivo ejemplo de que viajar con niños cambia la dinámica familiar, pero también enriquece la experiencia. Como explica Lucía Sánchez: “Los niños no son un freno, son parte del viaje; aprenden a adaptarse, a relacionarse y a desenvolverse en cualquier entorno”.

Para organizar viajes en familia, destacan varias claves: elegir destinos según intereses propios y motivación familiar, planificar con antelación —sobre todo en Navidad— y adaptar los viajes al presupuesto, combinando opciones económicas como vuelos con escalas, casas de familiares o intercambio de alojamientos. “Viajar lento y con flexibilidad nos permite reducir costes y disfrutar más de cada experiencia”, asegura Sánchez. También subraya la importancia de llevar a mano entretenimiento “creativo”: “Algún libro para los traslados, una libreta con colores para los momentos de espera y un pequeño juguete de construcción infinito para compartir y socializar. Lo demás, lo pone el destino”. Para esta madre, viajar es “lo mejor que puede hacerse en la vida”, y recomienda “empezar pronto, para que luego no sea un muro difícil de superar”.

Geraldine Chapochnick y Mariano Juchnowicz viajan por el mundo desde 2018 con sus cuatro hijos. Comenzaron viajando por Sudamérica en una caravana, buscando una manera distinta de vivir y educar a sus hijos. Lo que empezó como un diario espontáneo de su experiencia en Instagram (en la que acumulan 448.000 seguidores), se convirtió en un proyecto de viajes familiares organizados, Familia Sin Fronteras, a través del cual se encargan de la logística, el alojamiento y las actividades, permitiendo a las familias con niños disfrutar con seguridad. Sus rutas incluyen destinos como Islandia, Japón, Nueva York o la Patagonia argentina, y entre sus recomendaciones destacan la importancia de planificar con flexibilidad, priorizar experiencias sobre consumo y llevar solo lo esencial en la maleta. “Viajar en Navidades puede ser una oportunidad para aprender y crear recuerdos que duran toda la vida”, dice Chapochnick.

No viajar no supone un daño per sé, pero puede aumentar las desigualdades entre las familias y limitar el acceso de los niños a experiencias educativas. “Los viajes ofrecen un aprendizaje informal al poner a los niños en contacto con otras culturas, entornos naturales y patrimonio, algo que no siempre se consigue en la rutina diaria”, señala Estrella Díaz. Por otro lado, los viajes, incluso los cortos, fomentan habilidades importantes como la adaptación a nuevos entornos, la curiosidad por descubrir lugares, monumentos o la naturaleza, y contribuyen al desarrollo de la autonomía de los niños. “Viajar ayuda a crecer”, dice. Otra cosa es podérselo permitir.