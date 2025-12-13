Seis expertos recomiendan el mejor regalo de Navidad para niños y adolescentes

Los expertos recomiendan a los padres escuchar los intereses reales y gustos de los hijos a la hora de regalar, y dejar de lado lo que a ellos les gustaría.

Experiencias compartidas, juegos de mesa o material para que den rienda suelta a su creatividad y sus capacidades son algunas de las propuestas de psicólogos y formadores

Ante la ingente oferta, escoger un buen regalo de Navidad no es tarea fácil. Los niños y adolescentes se ven influenciados por los estímulos y mensajes que reciben a través de la publicidad, los catálogos, las redes sociales, los amigos, las modas… Y los padres —y abuelos, tíos y otros familiares— se pueden llegar a sentir más abrumados que ilusionados. “Es importante que esta situación no acabe produciendo estrés o malestar en los progenitores. Nunca hay que olvidar que es una tradición para que disfruten nuestros hijos, pero también nosotros”, afirma Pilar Loma Muro, psicóloga y psicoterapeuta especializada en infantojuvenil en Consulta Psicología y Psicodrama.

Los seis expertos consultados sobre cuál puede ser el mejor regalo en estas fechas coinciden en que la clave para acertar es conocer bien a los niños y adolescentes. “Escuchar sus intereses reales y sus gustos, no lo que a nosotros nos gustaba o nos gustaría que les gustara”, asegura la psicóloga. Para conseguirlo, la base es pasar tiempo con ellos. “Estar horas en el suelo, inventando juegos y mirando el mundo a su lado”, indica Carmen Martínez Conde, coordinadora del Máster en Orientación Educativa Familiar de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). La también profesora recomienda echar la vista atrás, trasladarse a cuando teníamos su misma edad. “Este ejercicio de nostalgia sirve para ver con claridad que lo que más nos importaba era jugar con quienes más queríamos, nuestros abuelos, hermanos, padres, primos, amigos… Esto nos da una pista para una buena elección: un juego que se pueda compartir aporta ya el mejor valor añadido”, sostiene Martínez Conde.

En el caso de los adolescentes, la situación se puede complicar, porque a menudo son un misterio para la familia. En ese caso, el esfuerzo debe ser aún mayor para conseguir “entenderle y comprender cómo está creciendo el niño que lleva dentro. Conocer sus fantasías e ilusiones, incluso si está derivando en algo que no nos encanta. Lo ideal es comprender los códigos que rigen su vida y en qué medida justa las cosas les generan bienestar o les convierten, en su cabeza, en pringados”, dice Alfonso Navarro, psicólogo clínico, fundador y director clínico de Ananké Psicología. Si estamos muy alejados de ellos, podemos incluso sentirnos cohibidos ante la elección del regalo. “En estos casos, las implicaciones que tiene no acertar nos pueden herir o incluso pueden crear un conflicto si pensamos, y les decimos, que son unos desagradecidos”, indica Adelaida Abruñedo, coach de crianza respetuosa y autora de 49 cosas que debes enseñar a tus hijos antes de los 16 años (Espasa, 2025).

Otra de las recomendaciones más comunes de los expertos consultados es no colmar a los niños de presentes. “Cuando reciben muchos estímulos materiales en poco tiempo, el efecto de gratificación disminuye, se vuelven menos capaces de disfrutar, menos pacientes y menos tolerantes a la frustración. Por otro lado, puede generarles sobreestimulación, lo que provoca que se dispersen, jueguen menos tiempo con cada regalo y pierdan capacidad de concentración”, indica Natalia Ortega, psicóloga sanitaria en Activa Psicología. “Lo importante es la intención: que cada regalo tenga sentido y propósito, y no acumular por acumular”, concluye Sandra Gómez Marrupe, formadora especialista en Adolescencia, Educación Emocional y Orientación y fundadora de Talento Adolescente.

A continuación, estos seis expertos recomiendan para ellos el mejor regalo para acertar esta Navidad.

Pilar Loma Muro, psicóloga y psicoterapeuta

"Su primera bicicleta, porque lleva implícito pasar tiempo junto a sus padres".

“Para los niños, lo mejor es un regalo que signifique un compromiso de tiempo para pasar con ellos. Por ejemplo, si regalamos la primera bicicleta de pedales, tiene que ir implícito el tiempo que debemos dedicarles para acompañarles en ese aprendizaje", indica Pilar Loma Muro. “Apostaría siempre por regalos que signifiquen experiencias en familia, según sus gustos. Para una familia que disfruta con la música, un musical adecuado a las edades de todos sus miembros. Para una familia deportista, una clase particular de escalada para todos”, añade.

Natalia Ortega, psicóloga sanitaria en Activa Psicología

“Recomiendo que los Reyes traigan a los menores juegos de mesa".

“Recomiendo que los Reyes traigan a los menores juegos de mesa porque, al compartirlos con familia o amigos, promueven las habilidades sociales y refuerzan vínculos afectivos y sociales. También mejoran capacidades cognitivas como la atención o la memoria", señala Natalia Ortega. Y añade otros aprendizajes: “Por otro lado, los niños se tienen que ajustar a reglas y les ayuda a entender que se puede ganar y se puede perder, con tolerancia. Es decir, les ayuda con la regulación emocional y la tolerancia a la frustración". Para la psicóloga, también son buena idea “las manualidades porque estimulan su creatividad, su imaginación y su expresión personal. Y les ayuda a desarrollar su autoestima y la sensación de logro cuando terminan sus propias creaciones”.

Alfonso Navarro, psicólogo clínico, fundador y director clínico de Ananké Psicología

“Lo mejor para tu hijo adolescente es un juego que despierte su competitividad”.

“El adolescente va a agradecer un juego o una actividad competitiva, que sea divertida para toda la familia, y que el adolescente sienta que va a ilusionar de verdad a uno de sus progenitores. Los adolescentes son muy sensibles a ese tipo de emociones cuando son auténticas. De hecho, sería genial que participaran en la organización de la sorpresa", explica Alfonso Navarro. Aporta otra idea: "También es buena idea un juego de mesa relativamente complejo, como el Catán o el Ticket to ride, que les ayude a querer pasar algún tiempo interactuando con los adultos”.

Carmen Martínez Conde, coordinadora del Máster en Orientación Educativa Familiar de la UNIR

“El mejor regalo para los niños son los libros”.

“El mejor regalo para los niños son los libros, siempre, porque desarrollan nuestra capacidad crítica, ofrecen conocimiento, ayudan a pensar y a hablar; y hacen hogar. Además, un libro es un soporte perfecto para albergar un recuerdo, por lo que recomiendo anotar la fecha de cuando se regaló, quién lo hizo y con qué motivo”, resume Carmen Martínez Conde sobre su mejor propuesta para regalar. “También son muy recomendables los materiales artísticos y las manualidades. Favorecen la creatividad, desarrollan el gusto y el aprendizaje, generan hábitos como el orden y la fortaleza; y ayudan a descubrir el talento y la pasión de cada uno”.

Sandra Gómez Marrupe, especialista en Adolescencia, Educación Emocional y Orientación y fundadora de Talento Adolescente

“Recomiendo el Quick Stop, un juego de mesa a partir de 10 años, que resulta muy adictivo".

“Recomiendo el Quick Stop, un juego de mesa a partir de 10 años que resulta muy adictivo. Hay que pensar rápido, tirar de creatividad y soltar palabras a toda velocidad, pero también hay que ser ingenioso. Cada partida es un mundo", concreta Sandra Gómez Marrupe. “Y si son un poquito mayores, entradas para el concierto de un artista que le encante, un curso o taller de algo que le sorprenda (bisutería, música digital, personalización de prendas, drones, impresión 3D, supervivencia en la naturaleza...). Estas ideas priorizan la creatividad, sus habilidades, el ocio activo y el desarrollo personal”.

Adelaida Abruñedo, experta en disciplina positiva

“¿Qué os parece un 'escape room' o un espectáculo como regalo de Navidad?".

“Yo optaría por experiencias compartidas como un escape room o un espectáculo. Incluso, para dar autonomía al adolescente y poder de decisión, les prepararía un bono regalo con dos o tres experiencias concretas a escoger con la siguiente frase: ‘Tú eliges, yo pago’“, propone Adelaida Abruñedo. ”Incluir en la experiencia a un amigo o amiga reforzará su sentido de pertenencia y anclará el recuerdo del regalo a algo profundo”.