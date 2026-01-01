Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
LAE

Lotería Nacional: sorteo del jueves 1 de enero

Loterías y Apuestas del Estado reparte este jueves un primer premio de 30.000 euros por décimo con el sorteo de Lotería Nacional

Lotería Nacional comprobar sorteo del jueves 1 de enero de 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El sorteo del Cupón de Lotería Nacional es un juego de azar de los más populares en España, que se celebra los jueves y los sábados, y cuya historia se remonta a 1811, cuando fue creado con el fin de recaudar fondos durante la Guerra de la Independencia.

El décimo de la Lotería Nacional de este jueves 1 de enero de 2026 conmemora el 50º aniversario de la Real Academia de Ciencias Veterinarias de España (RACVE). Esta corporación de derecho público, fomenta la investigación, la técnica y el estudio de las ciencias veterinarias en el territorio nacional.

Décimo de Lotería Nacional del 1 de enero de 2026

Hoy en día, el sorteo forma parte de SELAE y reparte varios premios, entre los que destacan el principal de 300.000 euros a la serie, además de un sinfín de premios complementarios.

Todos los premios de la Lotería Nacional

Premios principales:

  • Primer premio: 300.000 euros por serie (30.000 euros por décimo)
  • Segundo premio: 60.000 euros por serie (6.000 euros por décimo)

Premios secundarios:

  • Cuatro extracciones de 4 cifras (750 euros por serie, 75 por décimo).
  • Siete extracciones de 3 cifras (150 euros por serie, 15 por décimo).
  • Nueve extracciones de 2 cifras (60 euros por serie, 6 por décimo).
  • Reintegros

Para poder probar suerte con la Lotería Nacional es necesario adquirir un décimo, lo que sería la fracción mínima de un billete de lotería, cada décimo cuenta con un número específico y debe coincidir con el número premiado para poder ser uno de los afortunados.

Según los números acertados y las extracciones, la cantidad premiada variará entre alguno de los premios principales o secundarios.

Horario y dónde ver el Sorteo

El sorteo se realiza cada jueves y sábado a partir de las 21.00 horas y se puede seguir en directo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado.

Otros sorteos

Sorteo Extra de Navida de la ONCE 2026

Sorteo Extra de Navidad de la ONCE

Pasatiempos

Crucigrama para expertos

Sudoku para expertos

Crucigrama Mambrino

Palabra secreta

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Sala del restaurante Blossom en el Museo de Málaga

Blossom: el restaurante de Málaga que florece tras ser devorado por el fuego

Nacho Sánchez | Málaga

China como un local: qué ver en una ruta de 15 días con Lin Meng

Sara Andrade Abad

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. Un petrolero perseguido por Estados Unidos en el Caribe pintó una bandera rusa en un intento de escape
  2. Jubilarse a los 66 años y 8 meses llega a su fin: la nueva edad de retiro de 2026
  3. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
  4. Sandra Barneda: “Eso de las izquierdas y las derechas es arcaico, un pensamiento que solo sirve para marcar distancias”
  5. Crece el “analfabetismo religioso”: dos de cada diez catalanes no saben qué se celebra en Navidad
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_