Ir al contenido
_
_
_
_
Sorteos
Loterías

La Primitiva: comprobar sorteo del jueves 1 de enero

Consulta todos los premios del sorteo celebrado este jueves

La Primitiva comprobar sorteo del jueves 1 de enero de 2026
El País
El País
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

La Primitiva es una de las loterías más antiguas y populares de España. Su origen se remonta a 1763, cuando se jugaba con el nombre de “lotería por números”. Sin embargo, fue cancelada, y volvió para quedarse en 1985 con el nombre actual.

En total, ofrece una variedad de premios que dependen de la cantidad de números acertados. Los diferentes premios se dividen en categorías y es necesario acertar tres números hasta la categoría especial que incluye seis números más el reintegro. Además, existe la opción de jugar al Joker, que ofrece premios adicionales con un código de siete cifras.

Las cantidades premiadas en cada categoría son aproximadas, ya que dependen de la recaudación total y del número de acertantes que existan.

Resultados de la Primitiva de hoy

Los números premiados de la Primitiva de este jueves 1 de enero son los siguientes:

  • Combinación ganadora: 36, 16, 40, 7, 30 y 39. 
  • Complementario: 49.
  • Reintegro: 2.
  • El Joker: 6, 7, 6, 3, 7, 2 y 3.

Todas las categorías de premios

  • Categoría Especial: Acertar los seis números ganadores más el número de reintegro. El premio puede superar los 10 millones de euros, dependiendo del bote acumulado
  • Primera Categoría: Acertar los seis números ganadores. El premio suele estar alrededor de 1 millón de euros
  • Segunda Categoría: Acertar cinco números ganadores más el número complementario. El premio es aproximadamente 40.000 euros
  • Tercera Categoría: Acertar cinco números ganadores. El premio es alrededor de 1.500 euros
  • Cuarta Categoría: Acertar cuatro números ganadores. El premio es aproximadamente 50 euros
  • Quinta Categoría: Acertar tres números ganadores. El premio es una cantidad fija de 8 euros
  • Reintegro: Acertar el número de reintegro. El premio es el importe de la apuesta, generalmente 1 euro

El juego de la Primitiva

Para participar se puede optar por las apuestas simples o por las apuestas múltiples. En las simples, se deben seleccionar seis números, del 1 al 49, en un boleto, se puede hacer de forma física o en la página web de Loterías y Apuestas del Estado.

Si se eligen las apuestas múltiples, no hay un máximo de números que se puedan seleccionar y también se puede jugar de forma física o telemática.

Otros sorteos del día

Cupón diario de la ONCE

Bonoloto

Bonoloto

Eurodreams

Lotería Nacional

Extra de Navidad de la ONCE 2026

Cupón Extra de Navidad de la ONCE

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Decir "te quiero" en una relación

El peligro del ‘te quiero’ exprés: ¿Cuándo tiene sentido pronunciar las palabras más importantes de una relación?

Marita Alonso

China como un local: qué ver en una ruta de 15 días con Lin Meng

Sara Andrade Abad

Archivado En

_

Últimas noticias

Lo más visto

  1. El vestido de Cristina Pedroche en las Campanadas 2025: un traje hecho con sus anteriores estilismos y en recuerdo a las personas con cáncer
  2. Campanadas 2025, de Pedroche a José Mota: baratas, escasas y recicladas
  3. Al menos 40 muertos por un incendio en el bar de una estación de esquí en Suiza
  4. Sandra Barneda: “Eso de las izquierdas y las derechas es arcaico, un pensamiento que solo sirve para marcar distancias”
  5. Nuevas reglas de tráfico para 2026: los conductores que no señalicen con la baliza V16 serán multados
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
Aprende lo que quieras, cuando quieras. Da hoy tu primer paso.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
Tu vocación merece un futuro. Fórmate en Enfermería y cambia vidas.
cursosonline
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
Especialízate en salud y bienestar. Tu FP en Farmacia empieza hoy.
cursosonline
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Conecta tu futuro a la energía: fórmate en instalaciones eléctricas.
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_