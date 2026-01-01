Ir al contenido
Aumentan a 14 las víctimas por el accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca

Una mujer de 73 años falleció este jueves a consecuencia de las lesiones provocadas por el incidente ferroviario del domingo

Verónica M. Garrido
Verónica M. Garrido
Una mujer de 73 años ha fallecido este jueves como consecuencia de las lesiones que sufrió por el descarrilamiento del Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, ocurrido el pasado domingo, en Oaxaca. Con este deceso, confirmado por la Secretaría de Marina (Semar), el saldo del accidente se ha elevado a 14 víctimas mortales. Se trata de Hilda Alcántara Alvarado, quien era abuela de Elena Solorza, una niña de seis años que murió también en el accidente y que forma parte de las víctimas menores de edad.

En un mensaje difundido en sus redes sociales, la Secretaría de Marina ha asegurado que trabaja para la atención integral de las víctimas. “Expresamos nuestra solidaridad y condolencias a sus familiares y seres queridos”, ha compartido.

El tren, compuesto por dos locomotoras y cuatro vagones de pasajeros, recorría el domingo la Línea Z, que va de Salina Cruz, en Oaxaca, a Coatzacoalcos, en el Estado de Veracruz. El descarrilamiento ocurrió cuando la máquina principal salió de la vía. En el tren viajaban 250 personas: 241 pasajeros y 9 miembros de la tripulación. La línea es propiedad del Gobierno mexicano y forma parte del proyecto del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que desde 2023 busca reactivar las vías ferroviarias en el sur de México.

La Fiscalía General de la República (FGR), la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario y la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, investigan las causas del accidente, con el análisis del registrador de eventos del convoy, conocido como “caja negra”, que almacena información clave sobre la velocidad, el frenado y las maniobras del operador.

En paralelo, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó de que al menos 10 personas reciben atención en distintos hospitales, incluidos algunos de alta especialidad en Ciudad de México y Mérida, Yucatán. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum, aseguró este martes en la última conferencia matutina del 2025, que está abierta a escuchar la opinión de expertos internacionales y pidió al almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, secretario de Marina, buscar una certificadora internacional que dé el visto bueno antes de abrir la vía nuevamente tras el accidente. “Si hay recomendaciones de lo que se tiene que hacer para mayor seguridad, pues que se tomen esas recomendaciones”, dijo Sheinbaum tras el accidente.

El descarrilamiento del Tren Interoceánico, uno de los proyectos estratégicos del Gobierno federal para conectar el Pacífico con el Golfo de México, ha abierto un nuevo frente de cuestionamientos sobre la seguridad de la operación ferroviaria y las condiciones en las que se puso en marcha el servicio.

Sobre la firma

Verónica M. Garrido
Verónica M. Garrido
Periodista de EL PAÍS México. Antes estuvo en la sección de Ciencia, Salud y Tecnología. Graduada en Comunicación Social por la UAM-Xochimilco y Máster de Periodismo UAM-El País. Escribe ocasionalmente sobre deportes y en los tiempos libres disfruta haciendo fotografías.
