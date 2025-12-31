Maduro contraataca a Trump desde la narrativa y anuncia el derribo de nueve aeronaves del narcotráfico

No hay, hasta ahora, una reacción oficial del régimen chavista al anuncio hecho por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sobre el ataque que fuerzas militares de su país han ejecutado presuntamente dentro de las fronteras venezolanas en contra de objetivos del narcotráfico -presumiblemente del Tren de Aragua- previamente identificados.

Este procedimiento militar, hecho con drones a principios de este mes, es la primera agresión militar que un gobierno de los Estados Unidos hace en contra del país en toda su historia. La información que se ha filtrado a la prensa reporta que no hubo víctimas en el ataque, por estar vacías aquellas instalaciones.

Exigido para presentar algún tipo de respuesta política luego de un anuncio tan grave, el Gobierno de Nicolás Maduro ha optado por llenar el vacío informativo con otro anuncio: el derribo de nueve aeronaves vinculadas al tráfico de drogas en zonas fronterizas “en menos de 24 horas”. Un hito que, de acuerdo a sus palabras, constituye “un récord mundial” en el combate al ilícito y el tráfico de estupefacientes, si bien es una información que no ha podido ser confirmada de manera independiente.

El régimen venezolano ha decidido entrar de lleno en la lucha por el control de narrativas, antes que en adelantar alguna respuesta directa a Washington. Maduro agregó que ocho de estos aeroplanos ilegales aludidos fueron derribados por la denominada Aviación Militar Bolivariana en el estado Amazonas, al sur del país, en la frontera con Brasil, -donde además fueron destruidos campamentos ilegales de narcotraficantes-, y uno más en el estado llanero de Apure, en la frontera con Colombia.

“Felicito a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, a nuestra Aviación Militar, por estar vigilantes”, dijo Maduro en una transmisión en cadena nacional de radio y televisión, omitiendo la información que ha filtrado Trump a la prensa de su país. “Vamos culminando un año de ofensiva contra bandas criminales y todos los enemigos de la patria”. Por segundo día consecutivo, Maduro evitó este martes referirse al tema del ataque estadounidense.

Este último cruce de declaraciones entre Donald Trump y Nicolás Maduro ha producido confusión en el país. El ataque aludido por el presidente estadounidense ha sido aislado, sin impacto, sin consecuencias, sin bajas y sin reportes concretos. No se supo de su existencia, sino hasta unas semanas después. Se trataría de un procedimiento más en la secuencia de medidas de presión política militar que los Estados Unidos han venido adelantando en contra del chavismo. Para los Estados Unidos, de momento, lo que cuenta es decirlo.

Analistas políticos consultados para ofrecer una interpretación a propósito de este tema han declinado ofrecer declaraciones. La razón es siempre la misma: no hay suficientes elementos de juicio. “Es muy difícil tener un criterio formado sobre informaciones tan confusas, tan incompletas”, afirma uno de ellos, que prefirió mantener su nombre en la reserva. “Este es un tema que está en la nebulosa, lejos de la política en la calle, nadie lo conoce. No existen pruebas fidedignas del anunciado ataque, ni si de verdad hubo conversaciones entre Trump y Maduro. Aunque lo hayan afirmado. No lo sabemos”.

Continuando con su relato, el régimen venezolano afirma que, en total, ha neutralizado 39 aeronaves vinculadas con el narcotráfico en 2025 en distintos puntos de la geografía nacional, pero particularmente en las zonas fronterizas. Nunca como ahora el régimen venezolano se esmera en presentar evidencias de su compromiso para combatir el narcotráfico.

Por otro lado, el silencio de Caracas sobre los anuncios hechos por Trump, se ajusta a un patrón que se ha convertido en una norma en el alto gobierno de Venezuela en el marco de esta crisis: no magnificar las provocaciones de un adversario muy superior en lo militar, y hacer todo lo posible por mantener los confines de esta disputa en el marco de la retórica y la política.

Así ha sucedido con los varios vuelos de aeronaves estadounidenses que rozan el espacio aéreo nacional, o entran abiertamente dentro sus confines en maniobras de vuelo; y con los primeros ataques hechos a lanchas en alta mar provenientes de costas venezolanas, identificadas como objetivos militares por estar presuntamente ligadas al narcotráfico.

Conforme la Casa Blanca endurecía su tono y la gravedad de sus acusaciones contra Caracas en los últimos cuatro meses -responsabilizando al gobierno de Maduro de ser cabecilla del Cártel de los Soles y de tener presuntos vínculos con bandas criminales-,el régimen venezolano ha hecho un esfuerzo adicional por ventilar y amplificar la difusión de sus operativos antinarcóticos y de combate a bandas criminales.