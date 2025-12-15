El FBI anuncia que ha desmantelado un ataque terrorista planeado para Nochevieja en Los Ángeles

Autoridades federales, estatales y locales ofrecen una rueda de prensa sobre el atentado de Nochevieja en Los Ángeles, el 15 de diciembre de 2025.

Cuatro personas han sido detenidas en relación con el caso y han sido identificadas como miembros de un grupo de “extrema izquierda”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado este lunes que ha desmantelado una operación que trataba de provocar un atentado terrorista en Los Ángeles, la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, durante la medianoche del 31 de diciembre, durante la celebración de la Nochevieja. Cuatro individuos han sido detenidos y se enfrentan a cargos penales en relación con lo que la fiscal general, Pam Bondi, ha dicho “habría sido un complot terrorista masivo y horrible”.

Los detenidos son miembros de un grupo “de extrema izquierda” llamado The Turtle Island Liberation Front (El Frente de Liberación de la Isla de la Tortuga), según el Departamento de Justicia. “El Frente de Liberación de la Isla Tortuga, un grupo de extrema izquierda, propalestino, antigubernamental y anticapitalista, se preparaba para llevar a cabo una serie de atentados con bombas contra múltiples objetivos en California a partir de la víspera de Año Nuevo”, ha indicado Bondi en un comunicado publicado en la red social X.

Según la fiscal general, los sujetos también planeaban atentar contra agentes y propiedad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), la oficina responsable de la ofensiva migratoria emprendida por el Gobierno de Donald Trump.

Los arrestados, que han sido acusados de cargos de conspiración y de posesión de dispositivos de destrucción, son Audrey Illeene Carroll, de 30 años; Zachary Aaron Page, de 32; Dante Gaffield, de 24; y Tina Lai, de 41. Los dos primeros, han explicado las autoridades, fueron quienes planearon el ataque y reclutaron a los otros dos. Según los agentes, “adquirieron materiales para fabricar bombas y viajaron a un lugar remoto para construir y detonar dispositivos explosivos de prueba el 12 de diciembre de 2025″.

Los acusados pretendían cometer atentados en cinco puntos diferentes de Los Ángeles el 31 de diciembre. Sin embargo, fueron detenidos el pasado viernes 12 en el desierto de Mojave mientras ensamblaban los dispositivos, de acuerdo a la denuncia penal federal presentada el sábado. “En concreto, el plan contemplaba colocar mochilas con IED, o artefactos explosivos improvisados, que serían detonadas simultáneamente en cinco lugares, dirigidos contra dos empresas estadounidenses, en la medianoche de la víspera de Año Nuevo de 2025, en el Distrito Central de California”, señala el escrito.

El FBI, los departamentos de policía de Los Ángeles y el vecino condado de San Bernardino e incluso autoridades de ciudades como Nueva Orleans, en Luisiana, y Búfalo, en Nueva York, han participado del dispositivo. El director del FBI, Kash Patel, ha anunciado vía X que un quinto individuo fue detenido en Nueva Orleans. Esta persona, todavía sin identificar, también pertenece al Frente de Liberación de la Isla de la Tortuga y planeaba otro ataque por separado, según Patel.

La noticia se produce en el marco del tiroteo en la prestigiosa Universidad de Brown en Rhode Island y el ataque en la celebración de una fiesta judía en Bondi Beach, en Australia, durante este fin de semana. También mientras el Gobierno de Trump intensifica sus investigaciones sobre grupos de izquierda que considera extremistas.

Trump firmó el pasado mes de septiembre una orden ejecutiva en la que designaba como “organización terrorista” a los grupos Antifa, o antifascistas, en Estados Unidos. El republicano firmó el decreto después del asesinato del activista conservador y aliado del presidente Charlie Kirk. En noviembre, su Administración también designó como terroristas a cuatro grupos Antifa europeos, y a principios de este mes, Bondi ordenó a las agencias federales intensificar las investigaciones sobre el movimiento Antifa y otros “grupos extremistas” similares.

Aunque la denuncia por el complot en Los Ángeles no menciona a Antifa específicamente, el asistente de la fiscalía de Estados Unidos, Bill Essayli, ha señalado en una rueda de prensa este lunes que “este caso es otro recordatorio de los peligros que los grupos radicalizados de tipo Antifa representan para la seguridad pública”.