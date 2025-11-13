Ir al contenido
_
_
_
_
Internacional
Donald Trump

Estados Unidos designa como terroristas a cuatro grupos ‘antifa’ europeos

Un grupo alemán, otro italiano y dos griegos han quedado incluidos en la lista de organizaciones terroristas extranjeras del Departamento de Estado

Macarena Vidal Liy
Macarena Vidal Liy
Washington -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

El Gobierno de Estados Unidos ha incluido en su lista de organizaciones terroristas globales a cuatro grupos de la izquierda radical europea, a los que acusa de ser entidades “antifa [antifascistas] violentas”. Como parte de esta lista, los cuatro grupos quedan inscritos en la misma categoría que organizaciones islamistas radicales violentas como Al Qaeda o el Estado Islámico (EI).

Entre los grupos se encuentra el alemán Antifa Ost, al que el Departamento de Estado describe como una “milicia con base en Alemania” que ha perpetrado ataques contra supuestos “fascistas” en ese país entre 2018 y 2023 y en Rumania en 2023. También están incluidos la Federación Anarquista Informal-Frente Revolucionario Internacional, que según el Gobierno estadounidense opera principalmente en Italia, y dos grupos griegos, Justicia Proletaria Armada y Autodefensa de Clase Revolucionaria.

Justicia Proletaria se atribuyó la colocación de una bomba en las cercanías del cuartel de la Policía antidisturbios en Gudi en 2023, según el Departamento de Estado. La Autodefensa de Clase Revolucionaria se declaró responsable de una explosión en abril en la compañía ferroviaria Trenes Helenos, que no dejó heridos y solo causó escasos daños materiales. Este grupo también se atribuyó un atentado contra el Ministerio de Empleo en Atenas en 2024, que tampoco dejó víctimas.

La designación, que se hará efectiva a partir del próximo 20 de noviembre, va en paralelo a la campaña que el presidente estadounidense, Donald Trump, ha lanzado en su país contra el movimiento antifascista después del asesinato en septiembre del activista juvenil conservador Charlie Kirk y también a raíz de las protestas en varias ciudades contra su dura política de deportaciones masivas.

El republicano designó entonces a los antifa también como una organización terrorista, pese a que los expertos consideran de modo casi unánime que esos grupos en Estados Unidos no están coordinados, carecen de estructura y de organización, y su activismo de protesta está muy lejos de parecerse al terrorismo.

Según ha apuntado el secretario de Estado, Marco Rubio, su Gobierno continuará añadiendo otros grupos antifa a la lista de organizaciones terroristas extranjeras.

“Los grupos afiliados con este movimiento se adhieren a ideologías revolucionarias anarquistas o marxistas, incluidas ideas antiestadounidenses, anticapitalistas y anticristianismo. Y las utilizan para incitar y justificar ataques violentos, en su territorio y en el exterior”, ha asegurado el jefe de la diplomacia de Estados Unidos.

“Estados Unidos seguirá utilizando todas sus herramientas disponibles para proteger nuestra seguridad nacional y la seguridad pública, e impedirá que los terroristas puedan acceder a fondos y recursos”, señala el alto cargo.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Macarena Vidal Liy
Macarena Vidal Liy
Es corresponsal de EL PAÍS en Washington. Previamente, trabajó en la corresponsalía del periódico en Asia, en la delegación de EFE en Pekín, cubriendo la Casa Blanca y en el Reino Unido. Siguió como enviada especial conflictos en Bosnia-Herzegovina y Oriente Medio. Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Cientos de miles de personas protestan en Estados Unidos contra la deriva autoritaria de Trump

Jesús Sérvulo González | Washington

Trump condecora a Charlie Kirk mientras aumenta su presión contra los grupos de izquierda

Macarena Vidal Liy | Washington

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Escaparate
escaparate
Pantalones deportivos con forro polar. Incluye bolsillos laterales y cintura elástica para mayor comodidad. SOLO 15,25€
Pantalones deportivos con forro polar. Incluye bolsillos laterales y cintura elástica para mayor comodidad. SOLO 15,25€
escaparate
Lámpara de escritorio LED con pinza. Ofrece 3 temperaturas de color y carga por USB. SOLO 14,99€
Lámpara de escritorio LED con pinza. Ofrece 3 temperaturas de color y carga por USB. SOLO 14,99€
escaparate
Baliza V-16 homologada y obligatoria a partir de enero de 2026. SOLO 44,95€
Baliza V-16 homologada y obligatoria a partir de enero de 2026. SOLO 44,95€
escaparate
Cubo de enchufes 6 en 1 con cargador múltiple USB tipo C. AHORA SOLO 19,99€
Cubo de enchufes 6 en 1 con cargador múltiple USB tipo C. AHORA SOLO 19,99€
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
Máster en Inteligencia Artificial aplicada a Marketing y Ventas
cursosonline
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
Máster Universitario en Gestión de Proyectos / Project Management
cursosonline
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
Máster en Nutrición y Salud & Coaching, Inteligencia Emocional y PNL
cursosonline
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Máster Universitario en Neuropsicología Clínica
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
Curso Superior de Contabilidad Financiera
Curso Superior de Contabilidad Financiera
cursosonline
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
Máster de Diseño Gráfico y de Interiores
cursosonline
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
Licenciatura en Arquitectura de Interiores
_
_