Cupón diario de la ONCE: comprobar sorteo del lunes 29 de diciembre
La ONCE reparte un primer premio de 500.000 euros a las cinco cifras más la serie en su sorteo diario de lunes a jueves
El cupón diario de la ONCE se ha convertido en todo un clásico de los sorteos de lotería de España, no solo por todos los premios que reparte, sino también por tratarse de un juego diario, en el que se puede probar suerte de lunes a jueves.
El formato del juego continúa intacto desde 1984 y se centra en décimos en los que es necesario contar con las cinco cifras más la serie del número ganador para recibir un primer premio de 500.000 euros. Además, se ofrecen miles de premios más en función del número de cifras que coincidan con el número premiado.
Resultados del Cupón diario de la ONCE hoy
Los números premiados en el sorteo de hoy lunes 29 de diciembre son los siguientes:
- Número: 75095
- Serie: 033
Cifras premiadas
- 75095 serie 033: 1 premio de 500.000 € a las cinco cifras y serie.
- 75095: 49 premios de 35.000 € a las cinco cifras.
- 7509: 450 premios de 250 € a las cuatro primeras cifras.
- 5095: 450 premios de 250 € a las cuatro últimas cifras.
- 750: 4.500 premios de 25 € a las tres primeras cifras.
- 095: 4.500 premios de 25 € a las tres últimas cifras.
- 75: 45.000 premios de 6 € a las dos primeras cifras.
- 95: 44.550 premios de 6 € a las dos últimas cifras.
- 7: 445.500 premios de 2 € a la primera cifra.
- 5: 405.000 premios de 2 € a la última cifra.
¿Eres uno de los afortunados? Comprueba a través de la página web oficial de JuegosOnce.es y en la página web de EL PAÍS todos los resultados de los principales sorteos de lotería del día.
