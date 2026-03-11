Torrejón de Ardoz rechaza la vuelta de su comisario denunciado por violencia de género y agresión sexual

El Comisario Principal Jefe de la Policía Local de Alcalá de Henares, Luis Antonio Moreno, en un acto en junio de 2025, en una imagen del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

El Ayuntamiento especifica que su traslado a Alcalá de Henares, donde dimitió por las acusaciones, no conllevaba la reserva del puesto y condiciona su vuelta a “necesidades de servicio”

El Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz rechaza, por el momento, el reingreso en el cuerpo de policía local del comisario Luis Antonio Moreno, denunciado por agresión sexual y violencia de género por otra agente y una conserje municipal. El proceso judicial se abrió cuando Moreno ocupaba el cargo de jefe de la policía de Alcalá de Henares. Tras conocerse la denuncia, el comisario dimitió de su puesto y solicitó la vuelta a su plaza como funcionario en Torrejón. El consistorio argumenta que su traslado no conllevaba la reserva de su antigua plaza.

Moreno era comisario de la policía de Torrejón cuando fue solicitado por la alcaldesa de Alcalá de Henares, Judith Piquet, para hacerse cargo de la jefatura de la policía de su municipio en 2024. Allí llegó entre críticas de los sindicatos que en ese momento batallaban por el cobro de horas extra y vieron cómo se creaba una dotación presupuestaria para traer un jefe desde otra localidad para un cargo de confianza de libre designación.

A finales del año pasado, dos mujeres de Torrejón de Ardoz presentaron sendas denuncias contra el agente por violencia de género y agresión sexual. Según fuentes municipales, una de ellas relata una agresión verbal por parte del policía delante del hijo de ella, mientras que la otra reproduce una agresión sexual con penetración en un hotel cuando ella era opositora al cuerpo de policía. Esta segunda mujer ya lo había denunciado por un delito contra el honor después de saber que, según su versión, el hombre fanfarroneaba con palabras soeces de haber mantenido relaciones sexuales con ella.

La alcaldesa de Alcalá de Henares mantuvo en un principio en el cargo a Moreno todo este tiempo e incluso lo defendió públicamente. El consistorio comunicó que no pediría el cese del comisario hasta que no hubiera “una sentencia firme”, algo que podría demorarse años. El PSOE pidió entonces su dimisión inmediata y ahora solicita protección para las víctimas. Una semana después de conocerse las denuncias por agresión y maltrato, Moreno comunicó su dimisión y poco después pidió su reincorporación a su antiguo puesto en Torrejón.

“La situación de servicio en otras administraciones públicas no comporta un régimen de reserva automático del puesto ni determina que el reingreso deba materializarse mediante la adscripción inmediata al puesto singular o de jefatura que venía ocupándose antes de la movilidad”, reza el documento del ayuntamiento al que ha tenido acceso EL PAÍS en el que rechaza su reincorporación inmediata en las mismas condiciones que antes de su marcha.

La respuesta municipal deja abierta la posibilidad de su vuelta si existe en el cuerpo un puesto en el que el agente encaje por “necesidades del servicio”. “El reingreso sin reserva puede instrumentarse mediante adscripción provisional condicionada a necesidades de servicio y al cumplimiento de requisitos del puesto, previendo además la convocatoria del puesto para provisión definitiva en el plazo máximo de un año y la obligación de participar en la convocatoria, debiendo ser instada expresamente por el funcionario”, detalla el documento.

La investigación contra Moreno se está llevando a cabo en un juzgado de Torrejón de Ardoz y se mantiene bajo secreto de sumario.