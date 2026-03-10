El petróleo sigue a la baja tras las palabras de Trump sobre Irán

El barril de Brent baja un 6%, aunque se mantiene por encima de los 90 dólares, lejos de los 72 de antes de la contienda

Si un observador ajeno se fijara en el mercado del petróleo en las últimas horas, podría definirlo como una enorme montaña rusa. Olas de compra o de venta han provocado diferencias históricas en los precios en apenas unas horas, y los operadores, presa del nerviosismo, se han dejado arrastrar por los movimientos extremos. Con el polvorín de Oriente Próximo en máxima tensión, el precio del barril llegó a rozar los 120 dólares el lunes para, en minutos, bajar al entorno de los 90. Este martes se mantiene la caída y el crudo cede cerca de un 6%. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo anoche que el conflicto con Irán “ya está casi terminado”, palabras que provocaron euforia en los mercados. A ello se une la posible reducción de sanciones a Rusia para el petróleo y la reunión que hoy mantendrán los miembros del G7 para probablemente acordar liberar reservas de emergencia. Aunque todas las medidas se encaminan a aflojar la presión sobre el precio del crudo, la incertidumbre sigue siendo inmensa, y cualquier suceso puede volver a marcar un punto de giro.

Los contratos de Brent, de referencia en Europa, bajan este martes algo más de 5 dólares, un 5,5%, hasta los 93,5 dólares por barril, mientras que el crudo West Texas Intermediate (WTI) estadounidense pierde un 6,3%. Ambas referencias llegaron a caer hasta un 11% durante la madrugada, para después recuperar algunas pérdidas.

El petróleo alcanzó el lunes su nivel más alto desde mediados de 2022, ya que los recortes de suministro por parte de Arabia Saudí, Irak y otros grandes productores por falta de capacidad para almacenar más crudo azuzaron el temor a importantes interrupciones en el suministro mundial ante la contienda entre Estados Unidos e Israel contra Irán. Trump dijo después durante una rueda de prensa que la guerra contra Irán “va a acabar pronto”. Posteriormente, el presidente de EE UU insistía en una entrevista con CBS que Washington está “muy adelantado” en su plazo inicial estimado de cuatro a cinco semanas para la contienda.

Dos personas caminan cerca de un campo petrolífero de Zubair, en Zubair Mishrif, Basora (Irak), el 9 de marzo de 2026. Essam Al-Sudani (REUTERS)

En respuesta a Trump, la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán afirmó que serán ellos quienes “determinarán el fin de la guerra” y que Teherán “no permitiría que se exporte ni un litro de petróleo” de la región si continúan los ataques estadounidenses e israelíes, según informaron medios estatales que recoge Reuters.

Por su parte, los ministros de Energía del G7, que agrupa a Estados Unidos, Canadá, Japón, Francia, Italia, Alemania y Reino Unido, se reunirán virtualmente este martes para abordar la interrupción del suministro provocada por la guerra en Irán y debatir la posible liberación de reservas de petróleo, según la cadena CNBC. Aunque tras el primer contacto del lunes no hubo acuerdo, los ministros se mostraron dispuestos a usar las “herramientas necesarias” para equilibrar el mercado.

Aunque las palabras de Trump han calmado las perspectivas de una contienda excesivamente larga, los operadores no se fían. “Somos cautelosos en el sentido de que puede que no sea tan simple como declarar el fin de la guerra... tenemos la sensación de que no hemos visto el fin de la volatilidad”, señala Rodrigo Catril, de National Australia Bank, a Reuters.

“Claramente, los comentarios de Trump sobre una guerra de corta duración han calmado los mercados. Si bien ayer hubo una reacción exagerada al alza, creemos que hoy hay una reacción exagerada a la baja”, añade por su parte Suvro Sarkar, jefe de sector energético de DBS Bank, y añadió que el mercado subestima los riesgos a estos niveles para el Brent.

El conflicto, que va camino de dos semanas de duración, ha provocado el corte del estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción mundial, y ha provocado recorte de producción por parte de grandes exportadores, lo que ha llevado a un brusco aumento de los precios de la energía, incluyendo el petróleo, el gas natural y productos derivados como el diésel. El precio de la gasolina en Estados Unidos ha alcanzado su nivel más alto desde agosto de 2024, lo que aumenta la presión sobre Trump, especialmente a pocos meses de las elecciones de medio mandato.

“Las discusiones sobre la flexibilización de las sanciones al petróleo ruso, los comentarios de Donald Trump insinuando que el conflicto podría eventualmente reducirse y la posibilidad de que los países del G7 aprovechen las reservas estratégicas de petróleo apuntaban al mismo mensaje: que los barriles de petróleo, de alguna manera, seguirán llegando al mercado”, escribió la analista de Phillip Nova, Priyanka Sachdeva, en una nota el martes.

Si bien la caída de las últimas horas desde 120 dólares a 93 ha sido muy abrupta, los niveles que todavía se mantienen están en zona de riesgo para el equilibrio del mercado energético. Con esos precios, señalan los expertos, es difícil evitar las presiones inflacionistas y que se frene el crecimiento mundial. De hecho, los llamados precios de Murban y Dubái —que se usan como referencia en Oriente Próximo— siguen en torno a los 100 dólares por barril, por lo que el escenario bélico no ha cambiado mucho.

“Que Trump diga que la guerra con Irán terminará muy pronto no es la garantía que permitirá que los petroleros vuelvan a navegar con normalidad dentro y fuera del Estrecho de Ormuz”, declaró a Bloomberg Vandana Hari, de la firma de análisis Vanda Insights.

Entre otras medidas de Trump para frenar la escalada del petróleo se encuentra su proyecto de escoltar petroleros para que atraviesen el estrecho de Ormuz, un plan del que no ha ofrecido más detalles. Aún así, el mandatario ha advertido a Irán de que si emprende cualquier acción que interrumpa el transporte de crudo en el estrecho de Ormuz, las fuerzas estadounidenses “lo golpearán 20 veces más fuerte que hasta ahora”, ha manifestado a través de sus redes sociales.

El presidente estadounidense también se ha mostrado dispuesto a levantar las sanciones a Rusia relacionadas con el petróleo, pero sin ofrecer tampoco explicaciones, más allá de reconocer que había discutido el tema con el presidente ruso, Vladimir Putin. “Queremos mantener bajos los precios del petróleo”, dijo Trump. “Subieron artificialmente debido a estos ataques”, añadió.