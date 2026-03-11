Miley Cyrus vuelve a ponerse la peluca de Hannah Montana para celebrar sus 20 años: “Estoy muy agradecida”

La cantante ya luce el rubio por el que se hizo famosa en el avance de la entrevista especial que ha hecho en su regreso a Disney y que también se emitirá en España

Justo 20 años después de su primera aparición televisiva, Miley Cyrus se ha reconciliado con Hannah Montana y se ha vuelto a poner su peluca rubia en el primer avance de su regreso a la factoría Disney para celebrar esta efeméride.

El primer tráiler de 15 segundos del programa The Hannah Montana 20th Anniversary Special ya muestra a la cantante de 33 años, que en su día precisamente quiso separarse de su imagen de niña Disney, caracterizada de nuevo como el personaje que la lanzó a la fama en la serie de Disney Channel, y paseando por los escenarios que la vieron crecer.

“Ya me estoy emocionando”, dice Cyrus en el primer avance, en el que redescubre el plató (incluyendo el icónico vestidor de la serie) que compartía también con su padre, Billy Ray Cyrus, con quien ahora tiene una relación complicada pero que también regresa para el especial. “Es un aniversario para nuestros fans y para nosotros”, anuncia la actriz antes de dar paso a decenas de fans que asistieron a la grabación en directo, como se hace con las comedias de situación clásicas (y esta lo era).

El programa, centrado en una entrevista con la presentadora del podcast Call Her Daddy, Alex Cooper, con quien rememorará los mejores momentos, se emitirá el 24 de marzo en Disney+ en EE UU. En España también se emitirá en dicha plataforma, ha confirmado la compañía, aunque todavía no tiene fecha de estreno.

Casualmente, el regreso de este fenómeno de Disney Channel sucede justo días antes de que el próximo uno de abril vuelva a España el icónico canal de pago para el público infantil. “Esto se siente como mi casa”, cierra Cyrus el tráiler de un especial que contará también con imágenes inéditas y la música más característica de la serie, la que dio a Cyrus algunos de sus éxitos antes de Wrecking Ball y Flowers. “Esta serie definió a una generación”, dice la presentadora.

“Hannah Montana siempre será parte de quien soy. Lo que empezó como una serie de televisión se convirtió en una experiencia compartida que forjó mi vida y la de muchos fans. Siempre estaré agradecida por esa conexión”, decía Cyrus (que también es productora, junto a su madre, Tish Cyrus-Purcell) en la nota de prensa del especial. “Que todavía signifique tanto para la gente todos estos años después, es algo de lo que estoy orgullosa. Este Hannahversario es mi manera de celebrar y agradecer a los fans que se han mantenido a mi lado 20 años”, añade.

Para la ocasión, además, Yelmo en España reestrena este marzo la película de Hannah Montana, de 2009, que contaba, entre otros cameos, con una de las primeras apariciones de Taylor Swift.