Bonoloto: comprobar sorteo del lunes 29 de diciembre

El sorteo de Bonoloto de este lunes se juega por un bote de 500.000 euros

Sorteo de la Bonoloto lunes 29 diciembre
Madrid -
LAE celebra el sorteo diario de la Bonoloto, de lunes a domingo, en el Salón de Sorteos de Loterías y Apuestas del Estado desde 1988, fecha en la que este juego se lanzó de forma oficial.

¿Cómo se juega a la Bonoloto?

La Bonoloto consiste en un sorteo en el que se deben escoger un mínimo de 6 números (del 1 al 49) para realizar cada una de las apuestas. Los números escogidos pueden ser seleccionados por cada jugador o de forma automática mediante las máquinas que existen en las administraciones de lotería.

Existen las apuestas simples, que son aquellas en las que se seleccionan 6 números, y también las apuestas múltiples, en las que se pueden seleccionar hasta 11 números.

Durante cada sorteo, además de los seis números ganadores, también se extraen un número complementario y un reintegro.

Bote de la Bonoloto hoy

El sorteo de Bonoloto de este lunes se juega por un bote de 500.000 euros.

Todos los Premios

La Bonoloto ofrece varias categorías de premios, que dependen del número de aciertos en la combinación ganadora. Los premios se distribuyen de la siguiente manera: 1ª categoría (6 aciertos), 2ª categoría (5 aciertos + número complementario), 3ª categoría (5 aciertos), 4ª categoría (4 aciertos), 5ª categoría (3 aciertos) y el reintegro.

El importe de los premios varía según la recaudación total y el número de acertantes en cada categoría.

Horario y dónde ver la Bonoloto

El sorteo de la Bonoloto se celebra todos los días, de lunes a domingo, a las 21:30 horas, y se puede seguir en vivo a través de la página web oficial de Loterías y Apuestas del Estado. Una vez concluido el sorteo, se pueden comprobar los números premiados a través de la misma página web oficial y también a través de la página web de EL PAÍS.

