Vinculado a proceso un hombre por el feminicidio de Kimberly Ramos en Morelos

El cuerpo de la joven de 18 años fue encontrado este martes después de que su familia reportara su desaparición el 20 de febrero en las inmediaciones de la universidad del Estado

La Fiscalía del Estado de Morelos ha informado este viernes de la vinculación a proceso de Jared Alejandro N por el feminicidio de Kimberly Ramos, una joven de 18 años que fue reportada como desaparecida por sus familiares el 20 de febrero y cuyo cuerpo fue encontrado este martes. El hombre fue detenido el sábado pasado acusado de haber participado en los hechos delictivos, tras el hallazgo en su domicilio de una bolsa que pertenecía a Kimberly y de su identificación. El Ministerio Público relacionó entonces a Jared N, que permanecerá en prisión preventiva, con la venta de droga dentro de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), donde ambos estudiaban. Kimberly había sido vista por última vez en las inmediaciones de la universidad cuando sus familiares perdieron contacto con ella.

A través de un video, el fiscal Fernando Blumenkron ha resaltado que las pruebas aportadas son “sólidas” y ha asegurado que "no habrá impunidad“. Al inicio del anuncio de este viernes, el fiscal ha comenzado su mensaje asegurando que la noticia es “un paso importante para que Kimberly Joselin tenga justicia”.

Aunque en la grabación no ha especificado el delito por el cual el presunto culpable de la muerte de Kimberly es procesado, el fiscal ha comunicado que enfrentará hasta 75 años de prisión. “Con el apoyo de las instituciones que integran la mesa estatal de seguridad, hemos actuado para atender las exigencias de la comunidad universitaria y de la sociedad morelense. Con hechos, estamos respondiendo a la familia y a las y los universitarios”, sostuvo.

La noticia de la desaparición y muerte de Kimberly llega apenas unos días de la conmemoración del 8M, una fecha en la que miles de personas salen a la calle para exigir igualdad y justicia para las mujeres. También se conoce en la misma semana en la que las autoridades confirmaran la muerte de otra estudiante de la UAEM. Karol Toledo, de 18 años, desapareció el pasado lunes cerca de su casa en Mazatepec. Su cuerpo fue encontrado este jueves horas después de que decenas de estudiantes de la UAEM habían salido a las calles para exigir la localización con vida de su compañera, hartos de la violencia que azota a un país en el que, durante la pandemia, cada día 10 mujeres eran asesinadas.