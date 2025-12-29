Jorge García-Dihinx, Natalia Román y Eneko Arrastua, los fallecidos por un alud en Panticosa
Esquiadores de dilatada trayectoria, estaban comprometidos con la divulgación y promoción del montañismo
El alud de nieve registrado este lunes en Panticosa (Huesca) a entre 2.600 y 2.700 metros de altitud se ha cobrado la vida de tres esquiadores. Se trata de Jorge García-Dihinx, su pareja, Natalia Román, y Eneko Arrastua, que formaban parte de un grupo de seis montañeros del que solo dos salieron ilesos. Una mujer de origen guipuzcoano que resultó herida fue rescatada con síntomas de hipotermia y trasladada en helicóptero a un centro hospitalario. Todos ellos tenían amplia experiencia en deportes de montaña.
García-Dihinx era pediatra del Hospital San Jorge de Huesca, divulgador científico y una de las voces más reconocidas del Pirineo aragonés en el ámbito del esquí de montaña y la meteorología. Zaragozano de 55 años, practicaba este deporte junto a un grupo cuando se produjo la avalancha en la cara oeste del pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa. El desprendimiento se originó por la rotura de una placa de nieve, arrastrando a los montañeros ladera abajo.
Más allá de su faceta como pediatra, Jorge García-Dihinx era una figura muy conocida en el mundo de la montaña. Fue fundador del portal La Meteo que viene, una referencia para montañeros y aficionados al esquí por sus análisis meteorológicos y su defensa de los beneficios de los espacios verdes para la salud. Además, auspició la colección de guías Rutas con esquís. Pirineo aragonés publicada por la editorial Prames y considerada una obra de consulta habitual para quienes practican esquí de montaña en Aragón. En su cuenta de Instagram compartía consejos de nutrición y salud, al tiempo que desplegaba su pasión por la montaña.
El alud provocó también la muerte de la pareja del pediatra, Natalia Román, zaragozana residente en suiza y conocida por su alto rendimiento en pruebas de larga distancia en montaña. Desde que comenzó a competir, logro varios éxitos importantes, destacando especialmente en el Gran Trail Trangoworld Aneto-Posets (GTTAP), una de las carreras de ultratrail más exigentes de los Pirineos, con 105 kilómetros de distancia y unos 6.700 metros de desnivel. Durante varias ediciones de esta prueba, Román dominó la carrera femenina, alcanzando la meta de Benasque en primera posición y consolidándose como una de las máximas exponentes de esta práctica.
Román también era autora de su propio blog, Permanent Movement, donde narraba experiencias de esquí, montaña y vida activa (incluyendo el manejo de la diabetes tipo 1, una condición que ambos han abordado abiertamente en sus relatos). Junto a ella también perdió la vida Eneko Arrastua, de 48 años y vecino de Irún. Arrastua era muy aficionado al esquí y a correr por el monte y pertenecía al grupo Kbrnzs, antes conocidos como los Mugalaris de Irun, muy populares en la localidad, según han informado medios locales.
