Mueren dos personas y una resulta herida grave tras la caída de un alud en Panticosa (Huesca)
Hasta el lugar de los hechos se ha desplazado el grupo de rescate e intervención en montaña de la Guardia Civil
Dos personas han fallecido y otra ha resultado herida grave tras verse arrastradas este lunes por un alud en el pico Tablato, en las inmediaciones del Balneario de Panticosa, en el Pirineo de Huesca, según fuentes del Gobierno de Aragón consultadas por Europa Press.
Una llamada al servicio de emergencias de Aragón ha informado de que, sobre la una de la tarde, ha caído un alud en la cara oeste del pico Tablato, en la zona del Balneario de Panticosa, donde se practica Esquí de fondo, según ha podido confirmar EL PAÍS de fuentes de la Guardia Civil. Esa llamada a Emergencias avisaba de que había cuatro personas atrapadas. Después del aviso, la Benemérita ha activado al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM), a la Unidad Aérea y a un médico del 061, que se encuentran trabajando en la zona.
El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha publicado un mensaje en su perfil en X en el que dice estar “conmocionado” y ha anunciado que cancela su agenda para acudir a la zona del accidente: “Conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en el pico Tablato, en el término municipal de Panticosa. Cancelo mi agenda para acudir a la localidad pirenaica”.
Conmocionado por las noticias que llegan del trágico accidente de montaña en el pico Tablato, en el término municipal de Panticosa.— Jorge Azcón (@Jorge_Azcon) December 29, 2025
Cancelo mi agenda para acudir a la localidad pirenaica.
[Noticia de última hora. Habrá ampliación]
