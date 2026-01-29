España lanza una coalición para luchar contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas en medio de los recortes a la cooperación internacional

Más de una docena de organizaciones civiles, científicas, públicas y privadas se coordinarán para movilizar recursos para la lucha contra una veintena de dolencias, que entre 2018 y 2023, perdieron un 41% de financiación a nivel global

España ha lanzado este jueves la Coalición Española de Enfermedades Tropicales Desatendidas (CEETD) que agrupa a 14 organizaciones de la sociedad civil, la ciencia y el sector público y privado para coordinar acciones frente a enfermedades como la lepra, el dengue, la sarna y el chikunguña, que afectan a 1.400 millones de personas en el mundo. La CEETD es la primera plataforma estatal diseñada para articular una respuesta única a estas dolencias que apenas aparecen en los programas y presupuesto de salud global. Alemania, Reino Unido, Canadá y Japón ya cuentan con coaliciones similares que les han permitido atender las 21 enfermedades desatendidas que existen, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), no solo en sus territorios, sino también en África, Asia y América Latina, donde tienen consecuencias devastadoras.

La CEETD, impulsada por la Fundación Anesvad junto con el Instituto de Salud Carlos III, ISGlobal, Mundo Sano y otras entidades, tiene como objetivo priorizar estas enfermedades en la agenda pública y en la cooperación española, movilizar más recursos y promover la coordinación técnica y científica para avanzar en su prevención, diagnóstico y tratamiento, tanto en España como en el Sur Global.

Sin financiación, políticas públicas robustas y sin coordinación real las ETD se seguirán expandiendo. Estamos en un punto de inflexión Larraitz Ventoso, responsable de Promoción y Alianzas de la Fundación Anesvad

Para Larraitz Ventoso, responsable de Promoción y Alianzas de la Fundación Anesvad, era necesario coordinar a todas las organizaciones que ya existían en España para combatir estas dolencias, lograr “una voz colectiva sólida” y, así tener un mayor impacto. Durante el evento del lanzamiento, en el Instituto de Salud Carlos III en Madrid, Ventoso ha invitado a otras organizaciones a sumarse a la coalición. “Hacemos un llamamiento a las administraciones públicas, responsables políticos, agencias de cooperación y entidades locales para que apoyen con recursos. Sin financiación, políticas públicas robustas y sin coordinación real las enfermedades tropicales desatendidas [ETD] se seguirán expandiendo. Estamos en un punto de inflexión”, ha asegurado Ventoso.

La lucha contra las ETD ha estado históricamente desfinanciada a nivel global. Entre 2018 y 2023, la ayuda oficial al desarrollo (AOD) destinada a estas enfermedades se redujo un 41%, según datos de la OMS. El panorama actual tampoco augura más recursos: en 2025, el Gobierno de Donald Trump ordenó el cierre de la agencia de cooperación estadounidense (USAID) y otros grandes donantes, como Reino Unido, Francia o Alemania, también han recortado sus aportes. Hace una semana, además Estados Unidos oficializó su salida y retirada de financiación de la OMS.

Foto de familia de representantes de algunas de las organizaciones que conforman la naciente Coalición Española de Enfermedades Tropicales Desatendidas.

Israel Cruz, jefe del Departamento de Salud Internacional de la Escuela Nacional de Salud Pública-Instituto de Salud Carlos III, ha advertido en el evento que la retirada estadounidense pone en aprietos la meta de la OMS de reducir en un 90% el número de personas que necesitan tratamiento para las enfermedades tropicales desatendidas para 2030. El año pasado, se consiguió una disminución de apenas el 32%, según datos del Informe Mundial de ETD 2025 de la OMS. “Y no hemos conseguido avanzar en nada en la reducción de muertes”, ha advertido Cruz.

Arantza Chacón, directora de Cooperación Internacional de la Fundación Anesvad, asegura que, en este contexto marcado por la retirada de fondos internacionales, España puede jugar un rol clave. “El país tiene la capacidad técnica y la posibilidad de plantear de forma innovadora nuevas estrategias y de liderar procesos a nivel global que busquen soluciones compartidas”, ha asegurado a este diario.

Si no somos capaces de trasladar este conocimiento y deslocalizar los centros de investigación para que se puedan instalar en los países del sur, no sé si estaremos avanzando mucho Félix Fuentenebro, director de Médicos Mundi

Si bien África es el continente más afectado por estas enfermedades por falta de acceso a agua potable, saneamiento y tratamientos, las ETD no son un problema ajeno a España. El país convive con enfermedades autóctonas ―como la leishmaniasis, la hidatidosis o la escabiosis― y con patologías importadas como el chagas o la lepra. Además, como ha advertido, Moncef Belhassen, de la Sociedad Española de Medicina Tropical, el acceso a medicamentos no es equitativo en todas las comunidades autónomas.

La naciente coalición española, con vocación de ayuda internacional, programará para este 2026 las primeras reuniones de planificación para movilizar recursos con el fin de hacer sostenible la coalición y definir cuáles serán proyectos prioritarios. Durante el lanzamiento de la alianza, portavoces de algunas organizaciones ya han apuntado algunas tareas urgentes. Marina Gold, directora de la Fundación Mundo Sano, ha mencionado que esta puede ser una oportunidad para resolver problemas logísticos y burocráticos que retrasan la distribución de medicamentos. Félix Fuentenebro, director de Médicos Mundi, ha agregado que la coalición debe pensar en las barreras de acceso en los países más afectados. “Si no somos capaces de trasladar este conocimiento y deslocalizar los centros de investigación para que se puedan instalar en los países del sur, no sé si estaremos avanzando mucho”, ha dicho.