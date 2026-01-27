Trump asegura que no le preocupa la caída del dólar: “Va muy bien, miren los negocios que estamos haciendo”

Los analistas han empezado a mostrar su preocupación por la depreciación del dólar durante los últimos días. Los inversores han vendido billetes verdes llevando a la principal divisa mundial a su nivel más bajo en cuatro años. Pero Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, no parece preocupado por este movimiento que amenaza con afectar a la mayor economía mundial. “Miren el valor del dólar. Miren el negocio que estamos haciendo. El dólar está, el dólar está muy bien“, afirmó el presidente de Estados Unidos en Des Moines, la capital de Iowa, donde esta martes ha pronunciado un discurso sobre lo bien que va la economía. Las declaraciones del mandatario republicaron aceleraron las ventas y acentuaron la caída de la cotización del dólar. Un euro equivale ya a 1,20 dólares, lo que encarece aún más las importaciones para los estadounidenses y las abarata para los europeos.

El dólar cayó un 1,3% frente a otras monedas importantes, dejando su cotización en el nivel más bajo desde marzo de 2022 y un 2,6% por debajo desde principios de 2026, informó Bloomberg. La volatilidad de la política exterior de la Casa Blanca, como el caso del intento de anexionarse Groenlandia en contra de la voluntad de sus aliados europeos; la unidad inesperada de los países de la UE contra esta maniobra de Washington, la elevada deuda y el incontrolable déficit público y las tensiones sobre el yen de Japón, que amenaza con obligar a una acción coordinada a las autoridades monetarias estadounidenses para evitar males mayores, explican la fuerte depreciación del dólar desde la semana pasada.

La incertidumbre generada por Trump en materia comercial, amenazando con aranceles a sus principales socios ―esta semana dijo que impondrá gravámenes comerciale del 100% a Canadá si negocia con China―, la incertidumbre de su política fiscal, con la Ley Grande y Bonita, que concede enormes desgravaciones fiscales a las empresas y el ataque a la independencia de la Reserva Federal ha hecho que algunos inversores deseen limitar su exposición a activos como el dólar. Y eso ha beneficiado a divisas europeas, como el euro, que roza los 1,20 dólares, niveles no vistos desde junio de 2021 y la libra esterlina, que alcanzó los 1,38 dólares.

Mientras, el yen se debilita contra el dólar, cambiándose a 153 unidades por cada billete estadounidense. El oro, por su parte, se mantiene en zona de máximos y enfila los 5.100 dólares por onza.