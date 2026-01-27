La campaña contra la inmigración de Trump rebaja a la mitad el crecimiento de la población en Estados Unidos

La cruzada contra la inmigración implementada por la Administración de Donald Trump ha afectado el crecimiento de la población del país, que en 2025 solo aumentó un 0,5%, la mitad del incremento registrado un año antes. Así, la población de Estados Unidos fue el pasado año de 342 millones de personas, según las estimaciones demográficas publicadas el martes por la Oficina del Censo de Estados Unidos que recogen los datos hasta julio de 2025.

“La desaceleración del crecimiento demográfico en Estados Unidos se debe en gran medida a una disminución histórica de la migración internacional neta, que se redujo de 2,7 millones a 1,3 millones en el período comprendido entre julio de 2024 y junio de 2025”, declaró Christine Hartley, subdirectora de la división de Estimaciones y Proyecciones de la Oficina del Censo. “Dado que los nacimientos y las defunciones se mantuvieron relativamente estables en comparación con el año anterior, la marcada disminución de la migración internacional neta es la principal razón de la menor tasa de crecimiento que observamos actualmente”, dijo. La desaceleración del crecimiento demográfico se sintió en todos los Estados, excepto en Montana y Virginia Occidental.

En 2024 el aumento de la población fue el mayor registrado desde 2001 y se debió principalmente a la inmigración. Ahora, las políticas del Gobierno de Trump, que han puesto el foco en disminuir la presencia de migrantes en el país con el cierre de la frontera y el impulso a las deportaciones, han sido las razones de la desaceleración. La inmigración aumentó en 1,3 millones de personas el año pasado, menos de la mitad del incremento de 2,8 millones de personas de 2024, que representó el 84% de los 3,3 millones de personas de aumento total.

El informe de la Oficina del Censo no distinguió entre inmigración legal e ilegal. Las cifras corresponden a un periodo que refleja el inicio de las operaciones de control migratorio en ciudades como Los Ángeles y Portland, pero no reflejan el impacto en la inmigración tras el inicio de las redadas de la Administración Trump en Chicago, Nueva Orleans, Memphis, Tennessee y Minneapolis.

Las detenciones y deportaciones de trabajadores migrantes está afectando a la economía del país, principalmente en sectores como la ganadería, la agricultura, la construcción y la hostelería, que dependen en gran medida de la mano de obra migrante. Las redadas de los agentes federales, que se han caracterizado por la brutalidad e impunidad en sus actuaciones, han extendido además el miedo entre la comunidad migrante, que no se atreve a salir y acudir a sus lugares de trabajo. La falta de mano de obra ha llevado a los empresarios a pedir al Congreso medidas para regularizar a los migrantes indocumentados.

“Los inmigrantes son esenciales para la vitalidad de nuestras comunidades, el crecimiento de nuestras empresas y el éxito continuo de Estados Unidos. Las soluciones están a nuestro alcance. Requieren la valentía de llegar a acuerdos y la valentía de actuar. Este es un momento decisivo”, señaló Rebecca Shi, directora ejecutiva de la Coalición Estadounidense de Inmigración Empresarial (ABIC), que aglutina a más de 1.700 directores ejecutivos, propietarios de empresas y asociaciones comerciales.

En los últimos 125 años, la tasa de crecimiento más baja se registró en 2021, durante el pico de la pandemia de coronavirus, cuando la población estadounidense creció solo un 0,16%, o 522.000 personas, y la inmigración aumentó en tan solo 376.000 personas debido a las restricciones de viaje a Estados Unidos. Antes de eso, la tasa de crecimiento más baja fue de poco menos del 0,5% en 1919, durante el apogeo de la gripe española.

La publicación de las estimaciones de población de 2025 se retrasó debido al cierre del Gobierno federal el otoño pasado y se produce en un momento difícil para la Oficina del Censo y otras agencias estadísticas de Estados Unidos. La oficina, que es la agencia estadística más grande del país, perdió alrededor del 15% de su personal el año pasado debido a las jubilaciones anticipadas y los despidos ordenados por la Casa Blanca y su Departamento de Eficiencia Gubernamental.