La Guardia Civil investiga a un hombre por robar 571 pinos piñoneros en Valladolid y utilizarlos para hacer biomasa

La Guardia Civil está investigando a un hombre acusado de robar hasta 571 pinos piñoneros adultos, causándole daños económicos a su propietario, el dueño de un pinar en Hornillos de Eresma (Valladolid). El individuo había sido contratado por el propietario para que le hiciera una limpieza del bosque, donde crecían unos 1.000 árboles similares, pero luego descubrió que le había talado parte de los pinos sin su permiso y sin licencia para hacerlo. El daño causado, según las estimaciones de las autoridades, asciende a 46.000 euros tanto por los propios pinos como por las piñas piñoneras, que son una importante fuente de ingresos para los dueños de ese tipo de terrenos. El acusado se llevó las 44 toneladas de madera a León para sacar provecho en una planta de biomasa.

La Guardia Civil de Valladolid ha informado mediante una nota de prensa de que los hechos sucedieron durante el pasado verano, entre el 1 de junio y el 31 de agosto de 2025 en la localidad vallisoletana de Hornillos de Eresma. El investigado gestiona una empresa encargada de estas labores de cuidado y mantenimiento forestal que fue contratada por el propietario porque “no disponía de tiempo para realizar la limpieza”. El dueño de la parcela descubrió con el paso de los meses que en lugar de esta limpieza, acordada directamente, le habían sido sustraídos 571 de los 1.000 ejemplares que crecían en su terreno.

“Durante las comprobaciones, los agentes constataron que el presunto autor no había realizado las labores de limpieza del pinar que tenía autorizadas por la Junta de Castilla y León y, sin embargo, sí había procedido a talar los árboles sin disponer de la licencia correspondiente”, señala el comunicado de la Guardia Civil, que precisa unos daños por valor de 46.000 euros, en los que se incluye tanto la madera como el fruto piñonero.

El propietario del pinar, el sospechoso y un técnico se reunieron para buscar un entendimiento y que al dueño se le pudiera indemnizar por los perjuicios ocasionados de esta labor aparentemente irregular “y así resarcir la cuantía con la madera de otros pinares”, pero “no se ha llegado a ningún acuerdo entre las partes”. El comunicado de la Guardia Civil detalla que “los pinos sustraídos fueron trasladados en camiones por una empresa subcontratada por el investigado, a una empresa de biomasa en la provincia de León”, instalaciones donde la madera y otros restos orgánicos se utilizan para producir energía. Los agentes han remitido sus diligencias al juzgado de Medina del Campo (Valladolid), que se hará cargo de dirimir este conflicto.